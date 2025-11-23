SIR Form Online: ऑनलाइन कैसे भरें एसआईआर फॉर्म, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी? जानें Step by Step तरीका

SIR Form Online: चुनाव आयोग ने नागरिकों के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) फॉर्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू की है. पहले जहां ये प्रोसेस ऑफलाइन होता था, अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है. इसका मतलब है कि मतदाता को फॉर्म डाउनलोड करने या किसी सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है. वे सीधे ECI/CEO वेस्ट बंगाल की वेबसाइट या ECINET ऐप पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

ऑनलाइन फॉर्म भरना सरल और सुविधाजनक है. नागरिक केवल पोर्टल के Services सेक्शन में जाकर Fill Enumeration Form पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भर दें. इस प्रक्रिया से मतदाता आसानी से अपने निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

EPIC क्या है?

SIR फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने के लिए, EPIC और मोबाइल नंबर को लिंक करना जरूरी है. EPIC, यानी Electors Photo Identity Card, चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया एक 10-अंकों वाला यूनिक पहचान नंबर है.

चुनाव आयोग के अनुसार, सभी मतदाताओं को अपने EPIC नंबर और मोबाइल नंबर को लिंक करने के बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहिए. ये सुनिश्चित करता है कि सभी जानकारी सुरक्षित और सही तरीके से दर्ज हो.

ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें

ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत सरल है. इसके लिए निम्न चरण अपनाएं:

1. सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाएं: voters.eci.gov.in

2. “Fill Enumeration Form” पर क्लिक करें.

3. अपना मोबाइल नंबर और EPIC नंबर दर्ज करें.

4. अपना राज्य चुनें और EPIC नंबर डालें.

5. आपका इलेक्टोरल डेटा स्क्रीन पर दिखेगा, इसे ध्यानपूर्वक जांचें.

फॉर्म भरने से पहले आपका EPIC नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए.

यदि आपका मोबाइल नंबर पहले से लिंक नहीं है, तो आप इसे Form-8 के माध्यम से तुरंत लिंक कर सकते हैं. प्रक्रिया इस प्रकार है:

Form-8 पर जाएं.

“Correction of Entries in Existing Electoral Roll” चुनें.

केवल Mobile Number का विकल्प चुनें और अपने नंबर को लिंक करें.

EPIC नंबर और मोबाइल लिंक होने के बाद, फिर से लॉगिन करें और फॉर्म भरें. फॉर्म भरते समय पिछले SIR फॉर्म की जानकारी भी भरनी होगी.

फॉर्म का Aadhaar आधारित e-Sign के साथ सबमिशन

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इसे Aadhaar आधारित e-sign के जरिए जमा किया जाता है। ध्यान रखें कि EPIC और Aadhaar में नाम एक जैसा होना चाहिए, तभी फॉर्म सफलतापूर्वक जमा होगा.

जमा किए गए फॉर्म की स्थिति कैसे जांचें

एक बार आपने फॉर्म जमा कर दिया, तो आप ये 5 जांच सकते हैं कि आपका फॉर्म Election Commission पोर्टल पर अपलोड हुआ है या नहीं. इसके लिए यह प्रक्रिया अपनाएं:

1. ब्राउजर खोलें और जाएं: voters.eci.gov.in

2. होमपेज पर “Fill Enumeration Form” पर क्लिक करें.

3. Sign Up करें और मोबाइल नंबर, वैकल्पिक ईमेल आईडी, और कैप्चा दर्ज करें.

4. Login करें, मोबाइल नंबर डालें और Request OTP पर क्लिक करें.

5. OTP दर्ज करें और लॉगिन करें.

6. लॉगिन होने के बाद, फिर से “Fill Enumeration Form” पर क्लिक करें.

7. अपना EPIC नंबर टाइप करें और Search पर क्लिक करें.

यदि आपका फॉर्म अपलोड हो चुका है, तो स्क्रीन पर संदेश आएगा: “Your form has already been submitted with mobile number XXXXX…”. यदि फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है, तो नया फॉर्म पेज खुलेगा.

सावधान रहें: यदि मोबाइल नंबर गलत दिख रहा है या स्थिति ‘submitted’ दिखा रही है जबकि आपने फॉर्म जमा नहीं किया, तो तुरंत अपने स्थानीय Booth Level Officer (BLO) से संपर्क करें.

SIR फॉर्म भरने के लाभ

ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने से मतदाता कई फायदे पा सकते हैं:

1. समय की बचत: अब किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं.

2. सटीक जानकारी: EPIC और मोबाइल लिंकिंग से डेटा की सटीकता बढ़ती है.

3. सुविधाजनक प्रक्रिया: घर बैठे फॉर्म भरकर सीधे जमा किया जा सकता है.

4. डेटा का तुरंत अपडेट: चुनाव आयोग पोर्टल पर जानकारी तुरंत अपडेट हो जाती है.

चुनाव आयोग का ऑनलाइन SIR फॉर्म सिस्टम मतदान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और आसान बनाता है. अब मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने इलेक्टोरल डेटा को अपडेट कर सकते हैं. EPIC और मोबाइल नंबर लिंक करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना सरल, सुरक्षित और तेज है.