New Scam: SIR फॉर्म के नाम पर नया फ्रॉड, ये एक चीज करते ही खाली हो जाएगा पूरा अकाउंट

VG6SIR Scam: भारत में आने वाले चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) ने पूरे देश में Special Intensive Revision (SIR) Form के जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की है. इसका उद्देश्य ये है कि जो भी नागरिक 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के हैं, वे वोट देने के अधिकार से वंचित न रहें और जो लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, वे गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल न हो जाएं.

लेकिन इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर कुछ लोग आम नागरिकों को ठगने की कोशिश भी कर रहे हैं. कई राज्यों से ऐसे मामलों की शिकायतें सामने आ चुकी हैं. इसलिए इस विषय को समझना और सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

SIR फॉर्म क्या है?

ये एक सरकारी फॉर्म है, जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट में-

नया नाम जोड़ना,

गलत जानकारी सुधारना,

पता बदलना,

या अन्य अपडेट करना संभव होता है.

ये प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्तसेफ और सुरक्षित होती है.

ठग इस समय क्या कर रहे हैं?

कई लोग जिन्होंने SIR फॉर्म भर दिया है, उन्हें अनजाने नंबरों से कॉल आ रही है. कॉल करने वाला खुद को BLO (Booth Level Officer) बताता है.

BLO कौन होता है?

BLO एक सरकारी अधिकारी होता है, जो स्थानीय क्षेत्र में वोटर लिस्ट से जुड़े काम संभालता है. लेकिन जरूरी बात यह है कि BLO कभी भी किसी नागरिक से OTP नहीं मांगता.

ठगों का तरीका

कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है- आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था या नहीं, इसे जांचने के लिए OTP भेजा जाएगा और फिर वो उस OTP को मांगता है. जैसे ही कोई व्यक्ति OTP शेयर करता है, ठग उसके बैंक खाते पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा बैलेंस साफ कर देते हैं.

OTP क्यों नहीं बताना चाहिए?

OTP बैंक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है.

इसे किसी के साथ शेयर करते ही दूसरे व्यक्ति को आपके बैंक खाते, UPI या डिजिटल वॉलेट तक पहुंच मिल सकती है.

कोई भी सरकारी अधिकारी, चुनाव आयोग या BLO OTP नहीं मांगता.

चाहे कॉल कितनी भी विश्वसनीय लगे OTP कभी न बताएं.

अगर ऐसा कॉल आए तो क्या करें?

1. कॉल पर कोई भी जानकारी न दें.

2. सीधे कहें कि सरकारी अधिकारी OTP नहीं मांगते.

3. कॉल को तुरंत काट दें.

4. अगर कॉल करने वाला धमकी दे या दबाव बनाए, तो- थाने में शिकायत दर्ज कराएं, या साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्ट करें.

खुद को सुरक्षित कैसे रखें?

केवल आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय वोटर केंद्र पर ही SIR फॉर्म जमा करें.

अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स में सतर्क रहें.

बैंक से जुड़े किसी भी मैसेज/OTP को किसी के साथ शेयर न करें.

परिवार और आसपास के लोगों को भी इस फ्रॉड के बारे में जागरूक करें.

SIR फॉर्म भरना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सतर्क रहें. ठग हर सरकारी प्रक्रिया का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए OTP, बैंक जानकारी और निजी दस्तावेज किसी को न दें.