Silver price today 17 april 2026: अक्षय तृतीया से पहले चांदी में उछाल, जानिए आपके शहर का ताजा भाव

Silver price today 17 april 2026: अक्षय तृतीया के नजदीक आते ही बाजार में चांदी की मांग तेजी से बढ़ने लगी है, जिसका असर सीधे कीमतों पर दिख रहा है. जहां एक ओर सर्राफा बाजार में चांदी महंगी हो रही है, वहीं वायदा बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है. ऐसे में अगर आप चांदी के गहने या निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए ताजा रेट जानना बेहद जरूरी है.

अक्षय तृतीया से पहले बढ़ी डिमांड

त्योहारी सीजन, खासकर अक्षय तृतीया की वजह से चांदी की मांग में जबरदस्त तेजी आई है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली में चांदी की कीमत 1,700 रुपये बढ़कर 2,58,700 रुपये प्रति किलोग्राम (टैक्स सहित) पहुंच गई है. यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि बाजार में खरीदारी का माहौल बन चुका है और ज्वेलरी की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है.

एमसीएक्स पर उतार-चढ़ाव

जहां स्पॉट मार्केट में तेजी है, वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स ) पर चांदी के दाम में हल्की गिरावट देखने को मिली. सुबह के कारोबार में चांदी का वायदा भाव 0.13% यानी करीब 330 रुपये गिरकर 2,48,298 रुपये प्रति किलो पर आ गया. पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,48,628 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था. इससे साफ है कि वायदा बाजार में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है.

ऑल टाइम हाई से नीचे

इस साल 29 जनवरी को चांदी ने 4,20,048 रुपये प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था. हालांकि, फिलहाल कीमतें उस स्तर से नीचे हैं, लेकिन बाजार में मजबूती बनी हुई है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार सुबह तक चांदी का भाव 2,51,292 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो तक बताई जा रही है. वैश्विक बाजार में भी चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाजिर चांदी करीब 79.61 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. अमेरिकी व्यापार नीति और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बढ़ा है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है.

देश के शहरों में क्या है चांदी का ताजा रेट

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में 1 किलो चांदी का रेट करीब 2,70,000 रुपये है.

चेन्नई, भुवनेश्वर, कटक, केरल और हैदराबाद जैसे शहरों में यह कीमत थोड़ी ज्यादा यानी करीब 2,75,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है.

10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 2,700 से 2,750 रुपये के बीच चल रही है, जो ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए अहम जानकारी है.

पिछले कारोबारी दिन भी दिखी थी तेजी

गुरुवार को भी चांदी की कीमतों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई थी. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी करीब 1% चढ़कर 2,58,700 रुपये प्रति किलो हो गई थी, जबकि इससे पहले यह 2,57,000 रुपये पर बंद हुई थी. वहीं एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.82% बढ़कर 2,53,800 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था, जो बाजार में सकारात्मक संकेत देता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अक्षय तृतीया और शादी के सीजन के चलते चांदी की मांग बनी रहेगी, जिससे कीमतों में और तेजी आ सकती है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार और वायदा कारोबार में उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों में हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है.