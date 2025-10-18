‘महाभारत’ जैसी लड़ाई! साबरकांठा में आपसी रंजिश भड़की; 120 के खिलाफ मुकदमा, 40 गाड़ियां टूटीं

Gujarat Clash: गुजरात के साबरकांठा जिले के माजरा गांव में शुक्रवार रात दो गुटों के बीच हुई झड़प में कम से कम 10 लोग घायल हो गए है. पुलिस ने बताया कि दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद हुई इस झड़प में 10 चार पहिया और 20 दोपहिया वाहन सहित 30 से ज़्यादा वाहन में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को गिरफ़्तार किया है. एएनआई से बात करते हुए कहा कि साबरकांठा के पुलिस उपाधीक्षक अतुल पटेल ने बताया कि यह घटना कल रात लगभग 11:30 बजे हुई जब दो गुटों ने पथराव किया और वाहन में आग लगा दी.

पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि माजरा में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और लगभग 110 से 120 लोगों के ख़िलाफ मामला दर्ज किया गया है. कल रात हुई हिंसा में 20 से ज़्यादा दो पहिया और 10 चार पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए है. कुछ उपद्रवियों ने कई घरों में तोड़फोड़ भी की और खिड़कियां तोड़ दी है.

10 घायल और 20 हिरासत में

पुलिस ने अब तक इस घटना के सिलसिले में लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है. झड़प में लगभग 10 लोग घायल हुए है. पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि हिंसा दो समूह के बीच लंबे समय से चली आ रही रंजिश के कारण हुई. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

डीएसपी ने बताया

डीएसपी अतुल पटेल ने बताया कि घटना शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे हुई है. जब दोनों पक्षों के बीच तनाव हिंसा में बदल गया है. उन्होंने कहा कि “माजरा गांव में आगजनी और पथराव की घटनाएं हुईं. पुलिस ने तुरंत पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामला दर्ज कर लिया है.” अधिकारी के अनुसार झड़प के दौरान 20 से ज़्यादा दोपहिया और 10 चार पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए है. जबकि कई घर की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए गए है. घायल का इलाज चल रहा है और पुलिस घटना की गहन जांच कर रही है.