RBI new credit score rules: अब नहीं करना पड़ेगा 3 साल का इंतजार, RBI का बड़ा धमाका, होम लोन ब्याज तुरंत कम होने का खुला रास्ता!

RBI new credit score rules: आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट होम लोन नियमों में बदलाव कर दिया है. अब ग्राहक का क्रेडिट स्कोर या वित्तीय स्थिति सुधरते ही बैंक बिना तीन साल इंतजार के ब्याज दर घटा सकेंगे, जिससे बड़ी बचत होगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: November 28, 2025 12:31:04 PM IST

RBI new credit score rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फ्लोटिंग रेट होम लोन लेने वाले कस्टमर के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. 1 अक्टूबर 2025 से लागू नए निर्देशों के अनुसार बैंक अब कस्टमरों के क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार होने पर तीन साल का इंतजार किए बिना ही ब्याज दर घटा सकेंगे. ये कदम खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका क्रेडिट स्कोर हाल ही में बेहतर हुआ है.

पहले क्यों करना पड़ता था लंबा इंतजार?

अब तक के नियमों में बैंक हर फ्लोटिंग रेट लोन पर लगाए गए स्प्रेड की समीक्षा सिर्फ तीन साल में एक बार कर सकते थे. इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी ग्राहक का क्रेडिट स्कोर बीच में ही सुधर जाता था, या उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाती थी. फिर भी उन्हें ब्याज दर कम कराने के लिए तीन साल पूरे होने तक इंतजार करना पड़ता था. नई व्यवस्था में RBI ने इस अनिवार्यता को हटा दिया है. अब बैंक ग्राहक की स्थिति बेहतर होते ही तुरंत ब्याज दर कम कर सकेंगे, बशर्ते कि उनके पास ऐसा करने के उचित कारण हों.

 होम लोन की ब्याज दर कैसे तय होती है?

होम लोन की ब्याज दर दो हिस्सों से मिलकर बनती है: 
बाहरी बेंचमार्क – जैसे रेपो रेट या सरकारी बॉन्ड की यील्ड
स्प्रेड – ये हिस्सा ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करता है

जब ग्राहक का जोखिम कम होता है जैसे क्रेडिट स्कोर बढ़ना, कर्ज का बोझ कम होना या समय पर भुगतान करना तो बैंक स्प्रेड घटा सकते हैं. इससे कुल ब्याज दर अपने आप कम हो जाती है. नई व्यवस्था में ग्राहक चाहें तो बैंक से स्प्रेड की समीक्षा करने का अनुरोध भी कर सकते हैं. बैंक जांच करने के बाद उचित सुधार मिलने पर दरें घटा देंगे.

ग्राहकों को कैसे मिलेगा फायदा?

लंबी अवधि के होम लोन में ब्याज दर में मामूली कमी भी बड़े लेवल पर असर डालती है. उदाहरण के लिए 0.25% की भी कमी, 20–25 साल की अवधि वाले लोन में लाखों रुपये की बचत करा सकती है.

कम ब्याज दर का फायदा ग्राहक दो तरीकों से उठा सकते हैं: या तो EMI कम करा लें, या फिर लोन की अवधि घटा लें. दोनों ही स्थितियों में कुल भुगतान कम होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम ग्राहकों को समय पर भुगतान करने और बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा. साथ ही, ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी.

RBI का ये बदलाव होम लोन धारकों के लिए एक बड़ा कदम है. अब ब्याज दरों में कमी के लिए तीन साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ग्राहक अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाकर तुरंत राहत पा सकते हैं. 

