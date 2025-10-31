Home > देश > रामदरश मिश्र: गाँव की मिट्टी से आधुनिक कविता की शिखर तक की यात्रा

रामदरश मिश्र: गाँव की मिट्टी से आधुनिक कविता की शिखर तक की यात्रा

रामदरश मिश्र की काव्य-यात्रा गाँव की मिट्टी की सुगंध से लेकर आधुनिक हिंदी कविता के नए आयामों तक फैली है. यह लेख उनके रचना-संसार, विचारधारा, शैलीगत परिवर्तन और हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को विस्तार से प्रस्तुत करता है.

By: Shivani Singh | Published: October 31, 2025 10:09:25 PM IST

Ramdarash mishra
Ramdarash mishra

Ramdarash Mishra ने एक लंबी काव्य-यात्रा की है। यों तो उनका पहला काव्य-संग्रह ‘पथ के गीत’ 1951 में प्रकाशित हुआ किन्तु उन्होंने कविता लिखनी सन् 1940 के आस-पास ही शुरू कर दी थी. उनकी पहली प्रकाशित कविता है ‘चाँद’. यह कविता गोरखपुर से प्रकाशित ‘ सरयू पारीण’ पत्रिका के अंक 6 (जनवरी 1941) में छपी थी. सन् 42 में इन्होंने कवित्त सवैयों में ‘चक्रव्यूह’ नामक एक खंड काव्य भी लिखा. प्रारंभिक लेखन का यह दौर बिना किसी गहरी साहित्यिक समझ-बूझ के स्वतः स्फूर्त भाव से यों ही चलता रहा. साहित्यिक वातावरण से दूर अपने गाँव के परिवेश में कवि अपने गाँव-गिराँव की प्रकृति और सामाजिक जीवन के कुछ सत्यों को अपनी कैशोर भावुकता के साथ कच्चे ढंग से व्यक्त करता रहा. बनारस जाने पर आप नई कविता तथा नव लेखन के नए आयामों से परिचित हुए तथा ‘नई कविता’ के पथ अग्रसर हुए. बनारस की साहित्यिक गहमागहमी के उन बीते दिनों को वे आज भी याद करते हैं जहाँ शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, शिवप्रसाद सिंह, त्रिलोचन जैसे कवियों – लेखकों का एक सुपरिचित समवाय था. ‘पथ के गीत’ के बाद आपने कविता में अपना रास्ता बदला, नए भावबोध से आपका रचना – संसार जुड़ता गया . ‘बैरंग बेनाम चिट्टियाँ’ तथा ‘पक गई है धूप’ में ‘नई कविता’ का तेवर और स्थापत्य था, जिसका निर्वाह वे आज तक कर रहे हैं. विधाओं से आपका कोई पूर्वाग्रह नहीं है . कविता में आपने डेढ़ दर्जन से ज़्यादा कृतियाँ दीं तो ग़ज़लों के भी कई संग्रह आए. कहना चाहिए कि हिंदी ग़ज़ल को आपने कविता की एक महत्त्वपूर्ण शैली जैसी ही गरिमा दी.

गाँव-जीवन का काव्य-दृष्टि पर प्रभाव

आधुनिकता के आवेग और नई कविता के उन्मेष के बाद आपकी रचना शैली में युगानुरूप बदलाव भी आया है ‘विचार कविता’ और ‘लंबी कविता’ का आंदोलन चला तो रामदरश जी उसके सहभागी भी रहे तथा अनेक लंबी कविताएँ भी लिखीं. ‘समांतर कहानी’, ‘सचेतन कहानी’ आदि के आंदोलन चले तो उसमें भी शामिल रहे, किंतु आंदोलन तो आते -जाते रहते हैं. आप आंदोलन के बलबूते फूलने फलने वाले लेखक नहीं रहे, अपने बूते अपनी पठनीयता बनाई और व्यापक पाठक – संसार के चहेते लेखक बने. भले ही आप अज्ञेय की सप्तक श्रृंखला के कवि नहीं रहे, किसी संगठन के कवि -विशेष भी नहीं रहे, किंतु आपकी कविताओं की आँच धीरे – धीरे लोगों की चेतना पर पड़ती रही है. रामदरश मिश्र ने सदा प्रगतिशीलता की बाँह गही.

Tags: Hindi LiteratureModern Hindi PoetryPoetic JourneyRamdarash Mishra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दर्द ने कर दिया मूड खराब, ऐसे बनाएं सेक्स शानदार

October 31, 2025

कच्ची भिंडी और ये फूड्स बढ़ा देंगे मर्दाना ताकत, नहीं...

October 31, 2025

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025
रामदरश मिश्र: गाँव की मिट्टी से आधुनिक कविता की शिखर तक की यात्रा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रामदरश मिश्र: गाँव की मिट्टी से आधुनिक कविता की शिखर तक की यात्रा
रामदरश मिश्र: गाँव की मिट्टी से आधुनिक कविता की शिखर तक की यात्रा
रामदरश मिश्र: गाँव की मिट्टी से आधुनिक कविता की शिखर तक की यात्रा
रामदरश मिश्र: गाँव की मिट्टी से आधुनिक कविता की शिखर तक की यात्रा