Home > देश > रक्षाबंधन 2025: मरने के बाद भी निभाया बहन ने अपना फर्ज़, रक्षाबंधन की ये सच्ची कहानी आपको रुला देगी

रक्षाबंधन 2025: मरने के बाद भी निभाया बहन ने अपना फर्ज़, रक्षाबंधन की ये सच्ची कहानी आपको रुला देगी

रक्षाबंधन 2025: गुजरात के वलसाड में रक्षाबंधन पर हुई भावुक घटना, जहां बहन के निधन के बाद भी उसके दान किए हाथ ने भाई की कलाई पर राखी बांधकर इंसानियत और प्यार की अनोखी मिसाल पेश की।

Published By: Shivani Singh
Published: August 9, 2025 16:12:02 IST

रक्षाबंधन 2025: मरने के बाद भी निभाया बहन ने अपना फर्ज़, रक्षाबंधन की ये सच्ची कहानी आपको रुला देगी

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और संरक्षण के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन इस बार गुजरात के वलसाड में रक्षाबंधन ने एक ऐसी अनोखी और भावुक कहानी को जन्म दिया, जिसने इंसानियत और प्यार की परिभाषा को और गहरा कर दिया। यह सिर्फ राखी बांधने का पल नहीं था, बल्कि दो परिवारों के दिलों को जोड़ने वाली एक अद्भुत घटना थी।

एक साल पुरानी यादें और एक बहन का बिछड़ना

करीब एक साल पहले वलसाड की रहने वाली रिया का अचानक निधन हो गया था। इस दुखद घटना ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया, लेकिन उन्होंने इस गहरे दुख में भी एक नेक और साहसिक फैसला लिया—रिया का अंगदान करने का। रिया का एक हाथ मुंबई की रहने वाली अनामता अहमद को दान किया गया, जो एक मुस्लिम परिवार से हैं। अनामता का हाथ करंट लगने के कारण काटना पड़ा था, और रिया का हाथ उनके लिए नई जिंदगी का वरदान बन गया।

क्या रक्षा बंधन पर लगेगा ग्रहण? जानें सावन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का सच…आखिर क्या है श्रावण पूर्णिमा पर ग्रहों का हाल?

रक्षाबंधन पर भावनाओं का मिलन

एक साल बाद, रक्षाबंधन के पावन दिन पर, अनामता अहमद अपने परिवार के साथ वलसाड पहुंचीं। यह पल न सिर्फ रिया के परिवार के लिए, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए बेहद भावुक था। जब रिया के भाई शिवम ने अनामता के उसी हाथ पर राखी बांधी, जो कभी उनकी बहन का था, तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। यह सिर्फ राखी नहीं थी, बल्कि रिया के प्यार और उनके परिवार के त्याग का प्रतीक थी।

‘ऐसा लगा, जैसे रिया यहीं हैं

रिया के परिवार के लिए यह दृश्य बेहद खास था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे रिया खुद अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हों। अनामता ने भी इस पल को बेहद सम्मान और अपनत्व के साथ महसूस किया। यह त्योहार न सिर्फ खून के रिश्तों का, बल्कि दिलों के रिश्तों का भी प्रमाण बन गया।

मजहब की दीवारों से परे एक रिश्ता

यह कहानी साबित करती है कि इंसानियत किसी धर्म, मजहब या जाति की मोहताज नहीं है। रिया का हाथ अनामता को नई जिंदगी देकर उनके परिवार का हिस्सा बन गया, और अनामता ने उस हाथ से राखी बांधकर रिया के भाई को एक अनमोल तोहफा दिया। यह पल दिखाता है कि सच्चा रिश्ता दिल से बनता है, न कि सिर्फ खून से।

अंगदान का प्रेरणादायक संदेश

यह घटना न सिर्फ भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरती दिखाती है, बल्कि अंगदान के महत्व को भी उजागर करती है। रिया का परिवार आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी की जिंदगी में रोशनी भरने से बड़ी कोई सेवा नहीं।

रक्षाबंधन पर वलसाड में हुई यह घटना आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि सच्चा प्यार और भाईचारा इंसानियत की सबसे ऊँची मिसाल है।

Raksha Bandhan 2025: समय रहते राखी के साथ इन 5 चीजों का जरूर करें दान, खुशियों से भरी रहेगी आपकी झोली…बहन-भाई का रिश्ता होगा मजबूत!

Tags: brother sister loveorgan donationrakshabandhan 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां दफ्न...

August 9, 2025

खुद को रखना चाहते है शांत, तो आज से शुरू...

August 9, 2025

सावधान!Brain Tumor शुरुआती संकेत हो सकते हैं सिरदर्द और आंखों...

August 9, 2025

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025
रक्षाबंधन 2025: मरने के बाद भी निभाया बहन ने अपना फर्ज़, रक्षाबंधन की ये सच्ची कहानी आपको रुला देगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रक्षाबंधन 2025: मरने के बाद भी निभाया बहन ने अपना फर्ज़, रक्षाबंधन की ये सच्ची कहानी आपको रुला देगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रक्षाबंधन 2025: मरने के बाद भी निभाया बहन ने अपना फर्ज़, रक्षाबंधन की ये सच्ची कहानी आपको रुला देगी
रक्षाबंधन 2025: मरने के बाद भी निभाया बहन ने अपना फर्ज़, रक्षाबंधन की ये सच्ची कहानी आपको रुला देगी
रक्षाबंधन 2025: मरने के बाद भी निभाया बहन ने अपना फर्ज़, रक्षाबंधन की ये सच्ची कहानी आपको रुला देगी
रक्षाबंधन 2025: मरने के बाद भी निभाया बहन ने अपना फर्ज़, रक्षाबंधन की ये सच्ची कहानी आपको रुला देगी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?