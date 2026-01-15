Home > देश > Rajasthan 4th Grade Result: ग्रेड-4 अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! RSSB अध्यक्ष ने ट्वीट कर बताया रिजल्ट डेट

Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कल ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी कर सकता है. नतीजे घोषित होने के बाद, उम्मीदवार उन्हें rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन देख सकेंगे. इस भर्ती अभियान का मकसद 53,749 पदों को भरना है.

By: Anshika thakur | Last Updated: January 15, 2026 1:23:15 PM IST

Rajasthan Group D Result 2026
Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान क्लास IV कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर (RSSB) से उम्मीद है कि वह कल राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा के नतीजे जारी करेगा. RSSB के चेयरमैन आलोक राज के एक ट्वीट के मुताबिक, नतीजे पहले 15 जनवरी को जारी होने वाले थे. हालांकि, अब नतीजे 16 जनवरी को जारी होने की संभावना है.

परीक्षा कब हुई थी? 

राजस्थान ग्रुप D भर्ती परीक्षा RSSB द्वारा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद, एक प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 8 से 10 नवंबर 2025 तक आपत्तियां उठाने का मौका दिया गया था. अब फाइनल आंसर की के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे.

आप इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

  • जैसे ही राजस्थान ग्रुप D रिजल्ट 2026 जारी होगा सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.
  • वेबसाइट के होमपेज पर, “रिजल्ट्स” बटन पर क्लिक करें.
  • फिर, ग्रुप D भर्ती रिजल्ट PDF लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक PDF खुलेगी. इसे डाउनलोड करें और अपना रिजल्ट देखने के लिए अपनी डिटेल्स चेक करें.

नतीजे, कटऑफ मार्क्स और फाइनल आंसर की जारी की जाएगी (Rajasthan Grade 4 Result 2025)

नतीजों के साथ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) कटऑफ मार्क्स और फाइनल आंसर की भी जारी करेगा. सिर्फ़ वही उम्मीदवार सफल माने जाएंगे जो तय कटऑफ मार्क्स हासिल करेंगे.

भर्ती की जानकारी (Rajasthan Grade 4 Recruitment 2025-26)

इस भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए कुल 53,749 वैकेंसी भरी जाएंगी. इनमें से 53,121 पद राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से हैं 34 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए हैं, और 594 पद सरकारी सचिवालय से मिली वैकेंसी के तहत रिज़र्व हैं. भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

