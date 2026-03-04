Rail Parcel App: ऑनलाइन भुगतान और रियल टाइम ट्रैकिंग से आसान हुई पार्सल सेवा, जानें कैसे काम करता है ये

Rail Parcel App: भारतीय रेलवे ने पार्सल बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब यात्री ट्रेनों और पार्सल ट्रेनों के जरिए सामान भेजने की सुविधा को आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने ‘रेल पार्सल ऐप’ शुरू किया है. इसका उद्देश्य पारंपरिक काउंटर बुकिंग की झंझट कम करना और आम लोगों व छोटे कारोबारियों को तेज़, सस्ती और भरोसेमंद सेवा देना है.

हैदराबाद में पायलट लॉन्च

इस ऐप का पायलट प्रोजेक्ट दक्षिण मध्य रेलवे के तहत हैदराबाद में शुरू किया गया है. यहां चयनित स्टेशनों पर डिजिटल पार्सल बुकिंग की सुविधा दी जा रही है. पायलट के सफल होने के बाद इसे अन्य रेलवे जोन में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है.

कैसे काम करता है रेल पार्सल ऐप?

रेल पार्सल ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपने मोबाइल फोन से ही पार्सल बुक कर सकते हैं. प्रक्रिया इस प्रकार है:

मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन

भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का विवरण दर्ज करना

पार्सल का वजन, श्रेणी और गंतव्य स्टेशन चुनना

उपलब्ध ट्रेन विकल्प देखना

ऑनलाइन भुगतान करना

बुकिंग के बाद उपयोगकर्ता को एक डिजिटल रसीद और ट्रैकिंग आईडी मिलती है, जिससे पार्सल की स्थिति रियल टाइम में देखी जा सकती है. इससे पारदर्शिता बढ़ती है और स्टेशन पर लंबी कतारों से राहत मिलती है.

कौन कर सकता है उपयोग?

यह सेवा आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स, ऑनलाइन विक्रेताओं और कृषि उत्पाद भेजने वाले किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी मानी जा रही है. छोटे व्यवसाय, जो निजी कूरियर कंपनियों की ऊंची दरों से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह किफायती विकल्प साबित हो सकता है.

कितना लगेगा शुल्क?

रेल पार्सल सेवा का शुल्क पार्सल के वजन, दूरी और श्रेणी पर निर्भर करता है. रेलवे का दावा है कि समान दूरी के लिए निजी कूरियर कंपनियों की तुलना में दरें काफी कम हैं. भारी और थोक सामान के लिए यह सेवा विशेष रूप से सस्ती पड़ती है. साथ ही, रेलवे नेटवर्क देश के दूरदराज इलाकों तक फैला होने के कारण वहां तक भी पार्सल पहुंचाना संभव हो जाता है.

क्यों बन सकता है तेज और सस्ता विकल्प?

भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क देशभर में लगभग हर प्रमुख शहर और कस्बे को जोड़ता है. यात्री और पार्सल ट्रेनों की नियमित आवाजाही से डिलीवरी समय कम हो सकता है. जहां सड़क मार्ग से पार्सल पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, वहां ट्रेन से तेज़ ट्रांजिट संभव है. डिजिटल ट्रैकिंग, पारदर्शी शुल्क संरचना और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा इस सेवा को आधुनिक कूरियर मॉडल के करीब लाती है. छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां निजी कूरियर की पहुंच सीमित है, वहां रेलवे की मौजूदगी बड़ा फायदा दे सकती है.

आगे की योजनाएं

पायलट चरण के परिणामों की समीक्षा के बाद भारतीय रेलवे इस ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकता है. यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो पार्सल डिलीवरी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर और सस्ती सेवाएं मिल सकेंगी. रेल पार्सल ऐप भारतीय रेलवे की डिजिटल पहल का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नई दिशा दे सकता है.