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मोदी सरकार ने दी राघव चड्ढा को Z सुरक्षा, लेकिन AAP में सवाल! क्या है पूरा मामला?

Raghav Chadha News: आम आदमी पार्टी ने खुद अपने सांसद राघव चड्ढा पर संसद में पंजाब से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठाने का आरोप लगाया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 15, 2026 6:02:37 PM IST

राघव चड्ढा को मिली Z सुरक्षा
राघव चड्ढा को मिली Z सुरक्षा


Raghav Chadha Z Category Security: गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. यह फैसला खुफिया ब्यूरो (IB) की खतरे से जुड़ी रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है. अब उन्हें दिल्ली और पंजाब में अर्धसैनिक बलों द्वारा सुरक्षा दी जाएगी, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है.

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Z+ सुरक्षा हटने की खबरें

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा पहले दी गई Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है. सूत्रों का कहना है कि यह कदम कथित तौर पर सांसद के प्रदर्शन को लेकर उठाया गया. हालांकि इस फैसले पर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है.

संसद में प्रदर्शन पर उठे सवाल

आम आदमी पार्टी ने खुद अपने सांसद राघव चड्ढा  पर संसद में पंजाब से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठाने का आरोप लगाया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि उनकी निष्क्रियता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है. इसको लेकर पार्टी के अंदर भी असंतोष देखने को मिला.

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वित्तीय मुद्दों को लेकर आलोचना

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अन्य नेताओं ने कई अहम आर्थिक मुद्दों का जिक्र किया. इनमें ग्रामीण विकास निधि के लगभग 8,500 करोड़ रुपये लंबित होने और करीब 60,000 करोड़ रुपये के GST नुकसान का मुद्दा शामिल है. साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत फंड की कमी और GST मुआवजे में बदलाव से जुड़े प्रभावों पर भी सवाल उठाए गए.

चड्ढा का AAP को जवाब 

आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा  ने कहा कि उनके खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि संसद में उनकी उपस्थिति और गतिविधियों को CCTV फुटेज से सत्यापित किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो वह भी उसका हिस्सा होते हैं. अपने बयान के अंत में उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा—’घायल हूं, इसलिए घातक हूं’.

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Tags: AAPdelhi newshome ministrymp raghav chadhaz category security
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