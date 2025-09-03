Puri: गोवर्धन पीठ पहुंचे नए केन्द्रीय रेंज डीआईजी, शंकराचार्य से लिया मार्गदर्शन और आशीर्वाद

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट

Puri: ओडिशा पुलिस विभाग के केन्द्रीय रेंज के नए डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल (डीआईजी) डॉ. सत्यजीत नायक, पदभार संभालने के बाद आज पुरी स्थित श्रीशंकराचार्य-गोवर्धन पीठ का दौरा किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया।

डॉ. नायक ने पीठ परिसर के विभिन्न हिस्सों का किया निरीक्षण

डॉ. नायक ने पीठ परिसर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। इस दौरान पीठ प्रशासन के पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठ कर उन्होंने सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।

यहाँ देश-विदेश से साधु-संत, विद्वान और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं

जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि गोवर्धन पीठ केवल ओडिशा ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ देश-विदेश से साधु-संत, विद्वान और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

क्षेत्र की सुरक्षा पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा

डीआईजी नायक ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पहले से ही इस प्रतिष्ठित पीठ की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। अब उनकी व्यक्तिगत निगरानी में इस क्षेत्र की सुरक्षा पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी कदम समय पर उठाए जाएंगे।

शंकराचार्य जी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है

पीठ के सूचना एवं जनसंपर्क सचिव देबाशीष मिश्र के मुताबिक डीआईजी का यह दौरा बेहद अहम रहा। शंकराचार्य जी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारियों से पीठ प्रबंधन पूरी तरह संतुष्ट है।

गोवर्धन पीठ जैसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर और अधिक सतर्क प्रशासन

स्थानीय लोगों का भी मानना है कि डीआईजी के इस दौरे से न केवल पीठ की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि यहाँ आने वाले साधु-संतों और श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित माहौल मिलेगा।

डीआईजी सत्यजीत नायक का यह पहला आधिकारिक दौरा न केवल धार्मिक महत्व का रहा, बल्कि इसने यह भी दर्शाया कि प्रशासन आने वाले समय में गोवर्धन पीठ जैसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर और अधिक सतर्क रहेगा।