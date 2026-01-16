Home > देश > Pune Municipal Corporation Results 2026: पुणे में बीजेपी की बंपर जीत पक्की, जानें इस बार कौन जीत का हकदार?

Pune Municipal Corporation Results 2026: पुणे नगर निगम में बीजेपी ने शानदार बढ़त बनाकर रखी हुई है. सभी पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का चल रहा है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगी कि आखिर जीत का ताज किसके सिर सजता है.

By: Preeti Rajput | Published: January 16, 2026 1:39:48 PM IST

Pune Municipal Corporation Results 2026: पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव 2026 के नतीजे आज, 16 जनवरी को घोषित किए जा रहे हैं. वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे से शुरु हो चुकी है. पुणे नगर निगम चुनाव में बीजेपी और शिंदे सेना, NCP गठबंधन और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. पिछले नगर निगम चुनाव में पुणे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 97 सीटों से पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था. वहीं  NCP को 39 सीटें, शिवसेना को 10, कांग्रेस को 9, MNS को 2, AIMIM को 1 सीट हासिल हुई थी. इस दौरान भाजपा ने मुक्ता तिलक (BJP) को नया मेयर चुना था. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है.  

कांग्रेस 5 सीटों पर आगे

खबर लिखने तक कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं भाजपा के खाते में 52, एनसीपी-अजित पवार-5, कांग्रेस- 5, और एनसीपी-शरद पवार- 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं. 

PMC चुनाव रुझानों पर बोले मुरलीधर मोहोल

केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने PMC चुनाव रुझानों पर कहा, “जो रुझान सामने आ रहे हैं, उनसे लगता है कि भाजपा पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ दोनों जगह क्लीन स्वीप करेगी. भाजपा सिर्फ़ एक एजेंडे पर चुनाव लड़ती है और वह है विकास… पुणे के लोगों ने इसी आधार पर वोट दिया है. हम विकास के मुद्दे पर वोट मांगते हैं. पुणे के लोगों ने हम पर और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है. रुझानों से साफ़ पता चलता है कि भाजपा का मेयर चुना जाएगा.” 

पूणे में वर्तमान मेयर कौन?

पूणे में वर्तमान मेयर मुक्ता तिलक (बीजेपी) से मेयर हैं, वहीं नवनाथ कांबले डिप्टी मेयर हैं. पिछले नगर निगम चुनाव में पुणे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 97 सीटों से पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था. वहीं NCP को 39 सीटें, शिवसेना को 10, कांग्रेस को 9, MNS को 2, AIMIM को 1 सीट हासिल हुई थी.

कितने प्रतिशत हुआ था मतदान?

15 जनवरी को पुणे महानगरपालिका में कुल मतदान 52.42%  करीब मतदान हुआ है. पूणे में कुल सीटें 163 है.  

