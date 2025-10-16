PM Modi ने श्रीशैलम मंदिर में की पूजा अर्चना, तस्वीरें देख सनातनियों की छाती हो जाएगी चौड़ी

PM Modi Srisailam Temple Visit: आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में स्थित श्रीशैलम में श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा-अर्चना की. इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे. इससे पहले मुख्यमंत्री नायडू ने कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने के लिए राज्य में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए नायडू ने लिखा कि आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का हमारे राज्य में हार्दिक स्वागत करता हूं.

पीएम मोदी 13,430 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

श्रीशैलम की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगभग 13,430 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखने के लिए कुरनूल की यात्रा करेंगे. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस अवसर पर उनके एक जनसभा को संबोधित करने की भी उम्मीद है. ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस को दर्शाती हैं. श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है.

यह भी पढ़ें :-

क्यों खास है यह मंदिर?

यह मंदिर अद्वितीय है, क्योंकि इसमें एक ही परिसर में एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्ति पीठ दोनों हैं. जो देश के मंदिरों के बीच एक अलग पहचान बनाती है. जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का भी दौरा करेंगे, जो एक स्मारक परिसर है. जिसमें एक ध्यान मंदिर (ध्यान कक्ष) है जो चार प्रतिष्ठित किलों, प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल से घिरा हुआ है, जो चार कोनों पर स्थित हैं, जिसमें केंद्र में गहरे ध्यान में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति है. केंद्र का प्रबंधन श्री शिवाजी स्मारक समिति द्वारा किया जाता है, जिसे 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा के उपलक्ष्य में श्रीशैलम में स्थापित किया गया था.

यह भी पढ़ें :-