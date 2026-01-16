Home > देश > BMC चुनाव 2026: जानें कौन हैं 124 करोड़ की संपत्ति वाले सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर?

BMC चुनाव 2026: जानें कौन हैं 124 करोड़ की संपत्ति वाले सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर?

जनवरी 2026 में होने वाले बीएमसी (BMC) चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल (Stil in political circles) तेज हो चुकी है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: January 16, 2026 3:58:45 PM IST

BMC Election: Who is Makarand Narwekar
BMC Election: Who is Makarand Narwekar


BMC Election: Who is Makarand Narwekar: आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के भाई सबसे अमीर उम्मीदवार बनकर उभरे हैं, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति 124.4 करोड़ रुपये ऐलान किया है. तो वहीं, पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की बेटियां, गीता गवली वार्ड 212 और योगिता गवली (वार्ड 207) अपनी पारिवारिक पार्टी ‘अखिल भारतीय सेना'(ABS) के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं. गीता गवली अपनी चौथी जीत की कोशिश में हैं. हर गीता गवली (वार्ड 212) और योगिता गवली (वार्ड 207)—अपनी पारिवारिक पार्टी ‘अखिल भारतीय सेना'(ABS) के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. 

You Might Be Interested In

गीता गवली (वार्ड 212) और योगिता गवली (वार्ड 207) अपनी पारिवारिक पार्टी ‘अखिल भारतीय सेना'(ABS) के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं. गीता गवली अपनी चौथी जीत की कोशिश में हैं, जबकि उनकी छोटी बहन योगिता इस बार अपना चुनावी डेब्यू कर रही हैं. 

कौन हैं मकरंद नार्वेकर? 

मकरंद नार्वेकर मुंबई की राजनीति का एक बेहद ही प्रभावशाली नाम हैं और साल 2026 के बीएमसी चुनावों में सबसे अमीर उम्मीदवार बनकर निकले हैं. तो वहीं, बीजेपी के नेता हैं और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के छोटे भाई हैं. दरअसल, वे दक्षिण मुंबई के वार्ड नंबर 226 (कोलाबा) से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. वह पहले स्वतंत्र उम्मीदवार और फिर बीजेपी के टिकट पर नगरसेवक भी रह चुके हैं. चुनाव हलफनामे (Election Affidavits) के मुताबिक, मकरंद नार्वेकर की कुल संपत्ति लगभग 124.4 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 

You Might Be Interested In

पिछले 9 सालों में उनकी कुल संपत्ति में 1 हजार 868 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखने को मिली है. इतना ही नहीं, उनके पास अलीबाग में 27 से ज्यादा  जमीन के पार्सल और कोलाबा में एक आलीशान फ्लैट भी है और वे पेशे से एक वकील (Advocate) हैं. 

अरुण गवली की बेटियां और चुनावी मैदान

पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन और राजनेता अरुण गवली (डैडी) का परिवार भी इस चुनाव में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. लेकिन,  वर्तमान चुनाव में उनकी दो बेटियां मुख्य उम्मीदवार के रूप में मैदान में देखने को मिल रही हैं. गीता गवली अरुण गवली की बड़ी बेटी हैं, वे अखिल भारतीय सेना (ABS) पार्टी से वार्ड नंबर 212 (भायखला) से मैदान में खड़ी हैं. इसके साथ ही वह पहले  भी तीन बार नगरसेविका रह चुकी हैं और बीएमसी की स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष भी रही हैं

बात करें अरुण गवली की छोटी बेटी के बारे में तो, इस बार वार्ड नंबर 207 से अपना चुनावी डेब्यू यानी पहली बार चुनाव के मैदान में खड़ी हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ अरुण गवली के परिवार से जुड़ी महिलाएं ज्यादातर अपनी संपत्ति और ‘डैडी’ की विरासत की वजह से इन दिनों खूब सुर्खियां भी बटोर रही हैं. लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2026 के इन चुनावों में मकरंद नार्वेकर ही सबसे अमीर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Arun Gawli DaughterBMC Election 2026Makarand NarvekarPolitical DebutPolitical NewsRichest Candidate
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10...

January 16, 2026

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से...

January 15, 2026

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026
BMC चुनाव 2026: जानें कौन हैं 124 करोड़ की संपत्ति वाले सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BMC चुनाव 2026: जानें कौन हैं 124 करोड़ की संपत्ति वाले सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर?
BMC चुनाव 2026: जानें कौन हैं 124 करोड़ की संपत्ति वाले सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर?
BMC चुनाव 2026: जानें कौन हैं 124 करोड़ की संपत्ति वाले सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर?
BMC चुनाव 2026: जानें कौन हैं 124 करोड़ की संपत्ति वाले सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर?