BMC चुनाव 2026: जानें कौन हैं 124 करोड़ की संपत्ति वाले सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर?

आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मकरंद नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के भाई सबसे अमीर उम्मीदवार बनकर उभरे हैं, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति 124.4 करोड़ रुपये ऐलान किया है. तो वहीं, पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की बेटियां, गीता गवली वार्ड 212 और योगिता गवली (वार्ड 207) अपनी पारिवारिक पार्टी 'अखिल भारतीय सेना'(ABS) के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं. गीता गवली अपनी चौथी जीत की कोशिश में हैं.

कौन हैं मकरंद नार्वेकर?

मकरंद नार्वेकर मुंबई की राजनीति का एक बेहद ही प्रभावशाली नाम हैं और साल 2026 के बीएमसी चुनावों में सबसे अमीर उम्मीदवार बनकर निकले हैं. तो वहीं, बीजेपी के नेता हैं और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के छोटे भाई हैं. दरअसल, वे दक्षिण मुंबई के वार्ड नंबर 226 (कोलाबा) से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. वह पहले स्वतंत्र उम्मीदवार और फिर बीजेपी के टिकट पर नगरसेवक भी रह चुके हैं. चुनाव हलफनामे (Election Affidavits) के मुताबिक, मकरंद नार्वेकर की कुल संपत्ति लगभग 124.4 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

पिछले 9 सालों में उनकी कुल संपत्ति में 1 हजार 868 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखने को मिली है. इतना ही नहीं, उनके पास अलीबाग में 27 से ज्यादा जमीन के पार्सल और कोलाबा में एक आलीशान फ्लैट भी है और वे पेशे से एक वकील (Advocate) हैं.

अरुण गवली की बेटियां और चुनावी मैदान

पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन और राजनेता अरुण गवली (डैडी) का परिवार भी इस चुनाव में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. लेकिन, वर्तमान चुनाव में उनकी दो बेटियां मुख्य उम्मीदवार के रूप में मैदान में देखने को मिल रही हैं. गीता गवली अरुण गवली की बड़ी बेटी हैं, वे अखिल भारतीय सेना (ABS) पार्टी से वार्ड नंबर 212 (भायखला) से मैदान में खड़ी हैं. इसके साथ ही वह पहले भी तीन बार नगरसेविका रह चुकी हैं और बीएमसी की स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष भी रही हैं

बात करें अरुण गवली की छोटी बेटी के बारे में तो, इस बार वार्ड नंबर 207 से अपना चुनावी डेब्यू यानी पहली बार चुनाव के मैदान में खड़ी हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ अरुण गवली के परिवार से जुड़ी महिलाएं ज्यादातर अपनी संपत्ति और ‘डैडी’ की विरासत की वजह से इन दिनों खूब सुर्खियां भी बटोर रही हैं. लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2026 के इन चुनावों में मकरंद नार्वेकर ही सबसे अमीर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं.