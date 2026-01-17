आज से असम-बंगाल का दौरे पर PM Modi, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का करेंगे शुभारंभ; 3,250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात

PM Modi West Bengal-Assam Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (17 जनवरी 2026) पश्चिम बंगाल के मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं. यह ट्रेन हावड़ा कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलने वाली है. जो पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के बीच रेल यात्रा को आधुनिक और आरामदायक बनाएगी. पश्चिम बंगान और असम में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. पीएम मोदी ने मालदा में एक समारोह में 3,250 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं.

सिलीगुड़ी लोको शेड का उन्नयन

जलपाईगुड़ी (वंदे भारत रखरखाव सुविधाओं का आधुनिकीकरण)

बालुरघाट (हिली नई रेल लाइन)

न्यू जलपाईगुड़ी

न्यू कूचबिहार-बमनहाट (रेल लाइनों का विद्युतीकरण )

न्यू कूचबिहार-बॉक्सिरहाट (रेल लाइनों का विद्युतीकरण)

चार अमृत भारत एक्सप्रेस (न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल, न्यू जलपाईगुड़ी-तिरुचिरापल्ली, अलीपुरद्वार-एसएमवीटी बेंगलुरु और अलीपुरद्वार-मुंबई (पनवेल))

सरुसजाई स्टेडियम में पारंपरिक कार्यक्रम

17 जनवरी को पीएम मोदी शाम को करीब 6 बजे गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में पारंपरिक बोडो कार्यक्रम बागुरुम्बा ड्वोउ 2026 में हिस्सा लेने वाले हैं. बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकार एक साथ मिलकर बागुरुम्बा नृत्य पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत करेंगे. राज्य के 23 जिलों के 81 विधानसभा क्षेत्रों के कलाकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं.

पश्चिम बंगाल और असम का दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे, जहां वे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री शनिवार को दोपहर लगभग 12:45 बजे पश्चिम बंगाल के मालदा में पहुंचेंगे और मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा को गुवाहाटी (कामाख्या) से जोड़ने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

भारतीय रेलवे के अनुसार, इस ट्रेन से मार्ग में पड़ने वाले कई जिलों को लाभ होगा.

असम: कामरूप महानगरपालिका, बोंगाईगांव

पश्चिम बंगाल: कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पूर्वी बर्धमान, हुगली, हावड़ा

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट प्राइज

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के अनुसार, वंदे भारत योजना के तहत, तीसरे एसी का किराया भोजन सहित लगभग 2,300 रुपये, दूसरे एसी का किराया लगभग 3,000 रुपये और पहले एसी का किराया लगभग 3,600 रुपये होगा. ये किरायों को मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तय किया गया है. वर्तमान में, गुवाहाटी-हावड़ा हवाई यात्रा का किराया लगभग 6,000 से 8,000 रुपये है. प्रत्येक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिनकी कुल यात्री क्षमता 823 होगी.

कोच विवरण:

11 एसी 3-टियर कोच

4 एसी 2-टियर कोच

1 एसी फर्स्ट क्लास कोच