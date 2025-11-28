Home > देश > भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का पीएम मोदी ने गोवा में किया अनावरण, जानें कितने फीट की है और किसने किया डिजाइन?

By: Shubahm Srivastava | Published: November 28, 2025 7:55:01 PM IST

Lord Ram statue in Goa: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साउथ गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांसे की मूर्ति का अनावरण किया. PM मोदी ने साउथ गोवा के पार्टागली में मौजूद मठ में बने मंदिर का भी दौरा किया. गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले मूर्तिकार राम सुतार ने श्री राम की मूर्ति बनाई है. यह दुनिया में भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति है.

आध्यात्मिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है समुदाय

यह मठ भारत के सबसे पुराने मठों में से एक है, जो अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान के लिए जाना जाता है और सारस्वत समुदाय में इसका खास स्थान है. मठ परंपरा के 550 साल पूरे होने के मौके पर 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक कई प्रोग्राम हो रहे हैं. गोवा में मठ की जगह 370 साल पहले कैनाकोना (साउथ गोवा जिला) के पार्टागल गांव में बनाई गई थी.

इन दिनों कई प्रोग्राम करने का प्लान है और मठ परिसर में हर दिन 7,000 से 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है. आज पहले, PM ने श्री कृष्ण मठ में लक्ष कंठ गीता पारायण प्रोग्राम को एड्रेस करने के बाद कर्नाटक के उडुपी में एक रोड शो किया.

पीएम मोदी ने सुवर्ण तीर्थ मंडप का किया उद्घाटन

उडुपी के अपने दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री ने कृष्ण गर्भगृह के सामने बने सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और कनक कवच (सोने का कवर) कनकना किंडी को समर्पित किया, यह एक पवित्र खिड़की है जिसके जरिए माना जाता है कि संत कनकदास को भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए थे.

एक लाख भक्तों ने पढ़े भगवत गीता के श्लोक

इवेंट में अपने संबोधन के दौरान, PM मोदी ने यहां श्री कृष्ण मठ में लक्ष कंठ गीता पारायण इवेंट में एक लाख भक्तों के साथ भगवत गीता के श्लोक पढ़ने के बाद उडुपी में BJP के पहले के जनसंघ के गुड गवर्नेंस मॉडल की तारीफ की. PM मोदी ने इस इवेंट के दौरान एक लाख से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर भगवत गीता पढ़ी, जिसमें स्टूडेंट्स, साधु, विद्वान और अलग-अलग तरह के लोग शामिल थे. लोगों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने उडुपी में VS आचार्य के काम को याद किया.

उडुपी आना मेरे लिए बहुत खास – पीएम मोदी

उन्होंने कहा कि, “उडुपी आना मेरे लिए बहुत खास है. उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे शासन के मॉडल की कर्मभूमि रही है. 1968 में, उडुपी के लोगों ने जनसंघ के VS आचार्य को उडुपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चुना था. इसके साथ ही, उडुपी ने एक नए शासन मॉडल की नींव रखी. आज हम जो सफाई अभियान देख रहे हैं, उसे उडुपी ने पांच दशक पहले अपनाया था. उडुपी ने 70 के दशक में पानी की सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम का एक मॉडल बनाना शुरू किया था”.

