PM मोदी ने दिखाई नई अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी, जानें किन रूट्स पर दौड़ेंगी; किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

Amrit Bharat Express: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. रविवार 18 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने असम को दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा दिया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 18, 2026 1:37:28 PM IST

Amrit Bharat Express: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. रविवार 18 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने असम को दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा दिया है. इन ट्रेनों के शुरू होने से न सिर्फ असम और उत्तर भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों के साथ सीधा और सस्ता संपर्क भी स्थापित होगा. रेलवे का यह कदम पूर्वोत्तर के आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

डिब्रूगढ़-गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई पहली ट्रेन डिब्रूगढ़-गोमतीनगर (लखनऊ) अमृत भारत एक्सप्रेस है. यह साप्ताहिक ट्रेन (15949) हर शुक्रवार को रात 9 बजे डिब्रूगढ़ से रवाना होगी और रविवार को दोपहर 1:30 बजे गोमतीनगर स्टेशन पहुंचेगी. वापसी यात्रा में ट्रेन (15950) रविवार को शाम 6:40 बजे गोमतीनगर से रवाना होगी और मंगलवार को दोपहर 12:40 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचेगी. यह ट्रेन असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी. असम में यह मोरानहाट, सिमलुगुड़ी, मारियानी, फुरकटिंग, दीमापुर, दीफू, लुमडिंग, होजाई, गुवाहाटी, कामाख्या, रंगिया, नलबाड़ी, बारपेटा रोड और कोकराझार जैसे स्टेशनों पर रुकेगी. बिहार में यह न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूचबिहार, किशनगंज, कटिहार, नौगछिया, खगड़िया, बेगूसराय और बरौनी सहित कई स्टेशनों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश में हाजीपुर, छपरा, सीवान, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट और बाराबंकी पहुंचेगी.

असम से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें  

  • कामाख्या-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस
  • डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस

कामाख्या-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस

दूसरी ट्रेन कामाख्या-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस है, जो असम के एक प्रमुख धार्मिक केंद्र कामाख्या को हरियाणा के रोहतक से जोड़ेगी. यह साप्ताहिक सेवा शुक्रवार को रात 10 बजे कामाख्या से रवाना होगी और रविवार को दोपहर 2:45 बजे रोहतक पहुंचेगी. अपनी वापसी की यात्रा में यह ट्रेन रविवार रात 10:10 बजे रोहतक से रवाना होगी और मंगलवार दोपहर 12:15 बजे कामाख्या पहुंचेगी. यह ट्रेन असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों से होकर गुजरेगी. इससे कामाख्या मंदिर और वाराणसी में गंगा घाट जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा.

आम यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण फायदे

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं बेहतर कोच डिज़ाइन और किफायती किराए से लैस है. इन दोनों ट्रेनों के शुरू होने से न केवल पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार, रोज़गार और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी. रेलवे की यह पहल ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के विजन को और मजबूत करती दिख रही है.

