PM Kisan 21st installment: देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी! जानें- किस दिन मोदी सरकार खाते में डालेगी 2000 रुपये?

PM Kisan Yojana 21vi Kist Kab Aayegi: भारत सरकार ने साल 2019 में किसानों के लिए एक बेहद शानदार योजना शुरु की थी. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है. भारत सरकार की इस शानदार योजना का लाभ देश के करोड़ो किसान ले रहे हैं. केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत हर साल किसानों के खाते में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि जमा कराती है.

किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार

केंद्र सरकार ने इस साल 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 20वीं किस्त जारी कर दी थी. अब किसानों को तीसरी किस्त का इंतजार है. अभी तक 21वीं किस्त पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित 27 लाख किसानों को भेजी जा चुकी है. अब किसान सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कब तक इस योजना की 21वीं किस्त को पूर्ण रूप से जारी कर सकती है?

कब जारी होगी 21वीं किस्त ?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) योजना की 21वीं किस्त नवंबर में केंद्र सरकार जारी कर सकती है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सरकार दिवाली से पहले 21वीं किस्त को जारी कर सकती है. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. सरकार की तरफ से अभी तक किस्त जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक एलान नहीं किया गया है. यह किस्त उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने योजना में ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन करा लिया है. उन्हें ही 21वीं किस्त का लाभ मिलने वाला है.

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इसके अलावा जिन किसानों ने योजना में यह जरूरी कार्य नहीं किया, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों ने गलत डिटेल्स दर्ज की थी, उनका आवेदन रद्द हो सकता है. लाभ पाने के लिए सही डिटेल्स का दर्ज होना बेहद जरुरी है. जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया जल्द से जल्द करा लेना चाहिए. ताकि इस योजना लाभ मिल सकें.

