Pawan Khera Case: पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ट्रांजिट बेल पर लगी रोक, जानें पूरा मामला

अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद पवन खेड़ा के सामने अब साफ विकल्प है कि वे असम की संबंधित अदालत में जाकर अग्रिम जमानत की मांग करें. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वे असम में जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो इस आदेश का उस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यानी अब कानूनी लड़ाई का अगला चरण असम की अदालत में ही तय होगा.

यह मामला हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां से जुड़े आरोपों से शुरू हुआ. पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि रिनिकी भुइयां के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं और उनके पास विदेशों में संपत्ति भी है. इन आरोपों को मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने पूरी तरह झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया. इन आरोपों के बाद रिनिकी भुइयां की ओर से पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया. असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. सीएम सरमा ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वे आपराधिक और दीवानी, दोनों तरह की कार्रवाई करेंगे. इसी क्रम में पुलिस खेड़ा के घर भी पहुंची, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं मिले.