UP vs Delhi Police Constable Salary: यूपी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में से किसे मिलती है ज्यादा सैलरी, जानें क्यों?

UP Police vs Delhi Police Constable Salary: अगर आप पुलिस कांस्टेबल की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में कौन-सी नौकरी बेहतर है और किस में कितने पैसे मिलते है, तो आज हम आपको बताएंगे की इस नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करते है, क्या है इसका प्रोसेस.

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को हर महीने हाथ में मिलने वाली रकम आमतौर पर यूपी पुलिस कांस्टेबल से ज्यादा होती है. इसका कारण ये है कि दिल्ली में रहने का खर्च ज्यादा है, इसलिए वहां कुछ ज्यादा भत्ते मिलते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी पुलिस कांस्टेबल: लगभग ₹30,000 से ₹40,000 प्रति माह, वहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल: लगभग ₹38,500 से ₹43,500 प्रति माह.

बेसिक सैलरी समान क्यों है?

दोनों ही पद सातवें वेतन आयोग के पे लेवल-3 में आते हैं. इसका मतलब है कि शुरुआती बेसिक पे: ₹21,700, ग्रेड पे: ₹2,000. ये हिस्सा दोनों राज्यों में लगभग एक जैसा रहता है. असली फर्क भत्तों में आता है.

भत्तों में अंतर

यूपी पुलिस कांस्टेबल- महंगाई भत्ता (DA) राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता (HRA) शहर के हिसाब से कुल मिलाकर सैलरी सिंपल रहती है.

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल- महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के अनुसार मकान किराया भत्ता ज्यादा, क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है, ट्रांसपोर्ट भत्ता, राशन मनी जैसे अतिरिक्त भत्ते कुछ मामलों में नाइट ड्यूटी और जोखिम से जुड़े भत्ते इन कारणों से दिल्ली पुलिस की कुल सैलरी ज्यादा हो जाती है.

अतिरिक्त सुविधा

दिल्ली पुलिस में साल में मिलने वाली छुट्टियों के बदले एक तरह का ज्यादा भुगतान भी मिलता है, जिसे लोग आम भाषा में 13वें महीने की सैलरी जैसा मानते हैं. यूपी पुलिस में ऐसी सुविधा हर जगह साफ-साफ नहीं बताई जाती.

कैसे करें यूपी पुलिस में आवेदन

दिल्ली पुलिस में आवेदन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

फिर कैंडिडेट्स होमपेज पर आए लिंक पर क्लिक करें.

उसके बाद अपने आपको रजिस्टर करें.

फिर कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा.

जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाए तो उसे जमा कर दें.

फिर कैंडिडेट्स कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें.

जब ये सब हो जाए तो एक प्रिंटआउट ले लें.

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया

दिल्ली पुलिस की भर्ती आमतौर पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के जरिए होती है.

इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए.

उम्र की बात करें तो 18–25 साल (आरक्षण में छूट).

दिल्ली पुलिस के लिए ऑनलाइन रिटेन एग्जाम होता है.

साथ ही शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होती है.

अगर सिर्फ सैलरी की बात करें, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को हर महीने ज्यादा पैसा मिलता है. वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी उन लोगों के लिए अच्छी है जो अपने राज्य में रहकर सेवा करना चाहते हैं.