Putin India Visit: PM मोदी के खास दूत ने कर दिया काम, रूस से आ गई गुड न्यूज…अब Trump के टैरिफ बम की निकलेगी हवा

Putin India Visit: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को कहा कि पुतिन जल्द ही भारत यात्रा पर आएंगे। रॉयटर्स ने इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के हवाले से बताया कि यह यात्रा 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत द्वारा लगातार रूसी तेल खरीद को लेकर उसके खिलाफ कड़े टैरिफ कदम उठा रहा है।

राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से हम बहुत उत्साहित – डोभाल

डोभाल ने कहा, “राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बारे में जानकर हम बहुत उत्साहित और प्रसन्न हैं। मुझे लगता है कि अब तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे बीच एक बहुत ही खास, दीर्घकालिक रिश्ता है और हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। हमारे बीच उच्च-स्तरीय बैठकें हुई हैं और इन उच्च-स्तरीय बैठकों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बारे में जानकर हम बहुत उत्साहित और प्रसन्न हैं। मुझे लगता है कि अब तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं।”

रूस ने की थी ट्रंप के टैरिफ की आलोचना

इससे पहले, रूस ने भारत के अपने व्यापारिक साझेदारों को “चुनने के अधिकार” का समर्थन करने वाले ट्रंप के कदमों की आलोचना की थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा था, “संप्रभु देशों को अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार है।” उन्होंने रूस के साथ “व्यापारिक संबंध तोड़ने के लिए देशों को मजबूर करने” के आह्वान को “अवैध” बताया।

चीन को ट्रंप की धमकी

ट्रंप ने “कुछ अन्य देशों” पर भी द्वितीयक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है, और संकेत दिया है कि भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद, अगला कदम चीन पर हो सकता है।

उन्होंने कहा, “ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं पता, मैं अभी आपको नहीं बता सकता। लेकिन हमने भारत के साथ ऐसा किया है। हम शायद कुछ अन्य देशों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, उनमें से एक चीन हो सकता है।” चीन और भारत रूसी तेल के दो बड़े खरीदार हैं।

इस बीच, ट्रंप और पुतिन के अगले हफ़्ते मिलने की संभावना है, जो एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव बनाते हुए अपने टैरिफ अभियान के ज़रिए रूस पर दबाव बढ़ा रहे हैं।

