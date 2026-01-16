Home > देश > BMC Election Results 2026: कौन जीत रहा बीएमसी चुनाव, उद्धव-राज या फडणवीस-शिंदे…इस बार किसका राज?

BMC Election Results 2026: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पोल 2026 के जीतने वालों और हारने वालों की वार्ड-वाइज़ पूरी लिस्ट यहां है.

By: Preeti Rajput | Published: January 16, 2026 2:04:05 PM IST

BMC Election Results 2026: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की गिनती जारी है. भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना महायुति गठबंधन बड़े वार्ड्स में आगे चल रहा है. भारत के सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स के चुनाव, जो गुरुवार (15 जनवरी) को खत्म हुए, में 52.94 परसेंट वोटिंग हुई. 

2017 में किसकी हुई थी जीत

पिछले BMC चुनाव 2017 में हुए थे, और इसकी आखिरी चुनी हुई मेयर किशोरी पेडनेकर का टर्म मार्च 2022 में खत्म हो रहा था. चुनाव खत्म होने के साथ, मुंबई लगभग चार साल बाद नए मेयर के लिए पूरी तरह तैयार है. 2017 के चुनावों में, बिना बंटी शिवसेना ने कुल 227 में से 84 सीटें जीती थीं. उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में रहते हुए, अलायंस ने 114 सीटों का आधा हिस्सा हासिल किया था, जिसमें BJP ने 82 सीटें जीती थीं.

मुंबई महापालिका चुनाव 2026 के विनर

वॉर्ड 2 – तेजस्वी घोसाळकर (भाजपा)
वॉर्ड 19 – प्रकाश तवडे (भाजपा)
वॉर्ड 20 – दीपक तवडे (भाजपा)
वॉर्ड 32 – गीता भंडारी (शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
वॉर्ड 36 – सिद्धार्थ शर्मा (भाजपा)
वॉर्ड 50 – विक्रम राजपूत (भाजपा)
वॉर्ड 51 – वर्षा तेंबेलकर (शिवसेना)
वॉर्ड 60 – मेघना काकडे (शिवसेना – उबाठा)
वॉर्ड 87 – कृष्णा पारकर (भाजपा)
वॉर्ड 103 – हेतल गाला (भाजपा)
वॉर्ड 107 – नील किरीट सोमय्या (भाजपा)
वॉर्ड 123 – सुनील मोरे (शिवसेना – उबाठा)
वॉर्ड 124 – शकीना शेख (शिवसेना – उबाठा)
वॉर्ड 135 – नवनाथ बन(भाजपा)
वॉर्ड 156 – अश्विनी माटेकर (शिवसेना)
वॉर्ड 157 – आशा तवडे (भाजपा)
वॉर्ड 163 – शैला लांडे (शिवसेना)
वॉर्ड 165 – अश्रफ आझमी (कांग्रेस)
वॉर्ड 182 – मिलिंद वैद्य (शिवसेना – उबाठा)
वॉर्ड 183 – आशा काळे (कांग्रेस)
वॉर्ड 193 – हेमांगी वर्दीकर
वॉर्ड 201 – इरम सिद्दीकी (इतर)
वॉर्ड 204 – अनिल कोकीड (शिवसेना)
वॉर्ड 207 – रोहिदास लोखंडे (भाजपा)
वॉर्ड 214 – अजय पाटील (भाजपा)
वॉर्ड 215 – संतोष ढोले (भाजपा)

MVA को मिली बड़ी हार

BMC चुनाव 2026: शिवसेना (UBT) को चुनावों में भारी नुकसान हुआ, जिसमें मेघना विशाल माने (वार्ड 60), योगेश गोरे (वार्ड 69), सेजल दयानंद सावंत (वार्ड 61), और प्रसाद नागाओकर (वार्ड 70) जैसे उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे. MNS की रूपाली दलवी (वार्ड 84) और चेतन बेलकर (वार्ड 85) जीतने के लिए काफी वोट नहीं जुटा पाए.
  

