Home > देश > Modi’s Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा

Modi’s Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा

Modi's Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा, प्रतिमा में 55 किलो डार्क चॉकलेट और 15 किलो व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 3, 2025 17:22:55 IST

Modi's Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा, प्रतिमा में 55 किलो डार्क चॉकलेट और 15 किलो व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया
Modi's Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा, प्रतिमा में 55 किलो डार्क चॉकलेट और 15 किलो व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट 
Modi’s Birthday: ओड़िशा के राजधनी भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बेकिंग और पेस्ट्री आर्ट्स के डिप्लोमा छात्रों ने एक ऐसा काम किया है, जो न सिर्फ कला की मिसाल है बल्कि देशभक्ति की भावना से भी जुड़ा है। इन छात्रों ने मिलकर 70 किलो चॉकलेट से प्रधानमंत्री मोदी की सजीव प्रतिमा तैयार की है। 

प्रतिमा में 55 किलो डार्क चॉकलेट और 15 किलो व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया

जानकारी के मुताबिक, इस प्रतिमा को तैयार करने में 55 किलो डार्क चॉकलेट और 15 किलो व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया। डार्क चॉकलेट से मूर्ति की मुख्य आकृति गढ़ी गई, जबकि व्हाइट चॉकलेट से चेहरे के भाव और अन्य बारीकियों को उकेरा गया ताकि प्रतिमा अधिक वास्तविक लगे।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विचारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका 

इस का नेतृत्व प्रशिक्षक राकेश कुमार साहू और रंजन परिड़ा ने किया। दोनों के मार्गदर्शन में 15 छात्रों की टीम ने सात दिनों तक लगातार मेहनत कर इस प्रतिमा को आकार दिया। छात्रों का मानना है कि यह उनके लिए सिर्फ एक आर्ट प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विचारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका था।

प्रतिमा में प्रधानमंत्री की कुछ प्रमुख योजनाओं को भी प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया

खास बात यह है कि इस प्रतिमा में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं को भी प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों को प्रतिमा के डिज़ाइन और सजावट में शामिल किया गया है। छात्रों ने केवल एक नेता का चेहरा गढ़ना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके काम और विचारों को भी इसमें समाहित करना चाहते थे।

Odisha: प्रेम विवाह पर नाराज़गी, जीवित बेटी का हुआ प्रतीकात्मक दाह संस्कार और “श्राद्ध”

संस्थान ‘क्लब चॉकलेट’ का दावा है कि भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी और जीवंत चॉकलेट प्रतिमा बनाई गई है। इससे पहले देश में इस तरह की कोई कलात्मक पहल देखने को नहीं मिली।

क्लब चॉकलेट, भुवनेश्वर में प्रदर्शित की गई है प्रतिमा 

यह प्रतिमा फिलहाल क्लब चॉकलेट, भुवनेश्वर में प्रदर्शित की गई है और 17 सितंबर, यानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर, आम जनता के लिए विशेष रूप से खोली जाएगी। आयोजकों का मानना है कि यह कलाकृति कला प्रेमियों और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी।

Ajit Pawar: मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस पर बीड़ में दौड़ेगी रेलगाड़ी

इस प्रोजेक्ट ने उन्हें न केवल कला के नए आयाम छात्रों सिखाए, बल्कि टीमवर्क और समर्पण का महत्व भी समझाया। छात्रों का मानना है कि इस तरह की पहल से यह संदेश जाता है कि युवा देश के नेताओं और उनके कार्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए नए-नए तरीक़े तलाश रहे हैं।

Tags: Bhuvaneshwar NewsModis birthdayOdisha Newspm modiPM Narendra modiPMs Birthday 17th Sept
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Modi’s Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Modi’s Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Modi’s Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा
Modi’s Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा
Modi’s Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा
Modi’s Birthday: PM Modi के जन्मदिन पर अनोखा तोहफ़ा, 70 किलो चॉकलेट से बनी जीवंत प्रतिमा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?