Home > खेल > Mary Kom Ex Husband Net Worth: आखिर कितनी है करुंग ओनलर की नेटवर्थ? मैरी कॉम ने लगाए हैं करोड़ों के गबन का आरोप; यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Mary Kom Ex Husband Net Worth: आखिर कितनी है करुंग ओनलर की नेटवर्थ? मैरी कॉम ने लगाए हैं करोड़ों के गबन का आरोप; यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट

मैरी कॉम ने पूर्व पति पर लगाए करोड़ों की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप! आखिर कितनी संपत्ति के मालिक हैं ओनलर कॉम? गबन के दावों और नेटवर्थ का पूरा सच यहाँ देखें.

By: Shivani Singh | Published: January 15, 2026 5:50:54 PM IST

Mary Kom Ex Husband Net Worth: आखिर कितनी है करुंग ओनलर की नेटवर्थ? मैरी कॉम ने लगाए हैं करोड़ों के गबन का आरोप; यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट


भारतीय बॉक्सिंग लेजेंड और सांसद मैरी कॉम हमेशा अपनी कड़ी मेहनत, संघर्षों और ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जानी जाती रही हैं. हालांकि, हाल ही में उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में रही है. 2023 में, मैरी कॉम ने अपने पति, पूर्व फुटबॉलर करंग ओन्खोलर, जिन्हें ओन्लर के नाम से भी जाना जाता है, से तलाक ले लिया. उस समय, तलाक का कारण साफ तौर पर नहीं बताया गया था, और मैरी ने अफेयर की सभी अफवाहों से इनकार किया था। अब, तलाक के लगभग एक साल बाद, दोनों तरफ से गंभीर आरोप उनके रिश्ते की जटिलताओं को सामने ला रहे हैं.

You Might Be Interested In

मैरी कॉम ने अपने पूर्व पति पर गंभीर आरोप लगाए

इस हफ्ते, मैरी कॉम ने पहली बार खुलकर बताया कि उन्होंने अपनी 20 साल की शादी क्यों खत्म की. उन्होंने आरोप लगाया कि ओन्लर ने उनके बॉक्सिंग करियर से कमाए करोड़ों रुपये का गलत इस्तेमाल किया. मैरी का दावा है कि उनके पूर्व पति ने उनके नाम पर लोन लिया, उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी और उनकी जानकारी या सहमति के बिना कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दीं. मैरी के अनुसार, जब तक वह रिंग में फिट और एक्टिव थीं, तब तक उन्हें इस सब के बारे में बिल्कुल पता नहीं था.

ओन्लर का दावा है कि मैरी का अफेयर था

IANS से ​​बात करते हुए, मैरी कॉम के पूर्व पति ओन्लर ने कहा, “मैं वही कहूंगा जो उसने (मैरी कॉम) लोक अदालत में कहा था. सबसे पहले, 2013 में, उसका एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था. हमारे परिवारों के बीच लड़ाई हुई, फिर हमने सुलह कर ली, और 2017 से, वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में है जो मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी में काम करता है. मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेज सबूत के तौर पर हैं. मेरे पास उस व्यक्ति का नाम भी है जिसके साथ उसका अफेयर था. मैं अब तक चुप रहा.”

You Might Be Interested In

उन्होंने आगे कहा, “वह अकेले रहना चाहती थी और दूसरे रिश्ते में रहना चाहती थी. हमारा तलाक हो गया है. अगर उसे दूसरा पति चाहिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मुझ पर इल्जाम मत लगाओ. अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो, तो सबूत लाओ, कागज दिखाओ. मुझे पता है कि वह कहां रहती है और किसके साथ.”

चोरी के आरोपों पर ओन्लर का स्पष्टीकरण

ओन्लर ने मैरी के 5 करोड़ रुपये चुराने के आरोपों से भी पूरी तरह इनकार किया। उनका कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता, तो दस्तावेज उपलब्ध होते। ओन्लर के अनुसार, वह दिल्ली में किराए के घर में रहते हैं, और अगर उन्होंने सच में मैरी की प्रॉपर्टी हड़पी होती, तो उनकी जिंदगी बहुत अलग होती.

ओन्लर के पास कितनी संपत्ति है 

जहां तक ओन्लर कॉम की नेटवर्थ (Net Worth) का सवाल है, इसके बारे में कोई आधिकारिक या सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, हालांकि उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया है कि उनके पास कोई बड़ी संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं है. उन्होंने कहा कि वह वर्तमान में दिल्ली में एक किराए के मकान में रह रहे हैं, जिसका किराया ₹16,000 प्रति माह है. उन्होंने बताया कि उनके पास उनके गांव में सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, जो उनके पिता ने शादी से पहले उनके नाम किया था. 

मैरी कॉम के पास कितनी दौलत है?

अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैरी कॉम की नेट वर्थ ₹33 से ₹42 करोड़ के बीच होने का अनुमान है, जिसमें बॉक्सिंग, एंडोर्समेंट और उनकी बायोपिक फिल्म से होने वाली कमाई शामिल है.

बच्चों और परिवार को लेकर दर्द

इस पूरे विवाद में बच्चों का मुद्दा भी सामने आया है. ऑनलर ने कहा कि बच्चे सिर्फ़ मैरी के नहीं, बल्कि उनके भी हैं. उन्होंने दावा किया कि भले ही मैरी बच्चों की स्कूल फ़ीस दे रही हैं, लेकिन उन्होंने भी बच्चों की परवरिश और देखभाल में बराबर का योगदान दिया है.

You Might Be Interested In
Tags: mary komMary Kom controversyMary Kom ex husband net worthmary kom net worth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026
Mary Kom Ex Husband Net Worth: आखिर कितनी है करुंग ओनलर की नेटवर्थ? मैरी कॉम ने लगाए हैं करोड़ों के गबन का आरोप; यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mary Kom Ex Husband Net Worth: आखिर कितनी है करुंग ओनलर की नेटवर्थ? मैरी कॉम ने लगाए हैं करोड़ों के गबन का आरोप; यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट
Mary Kom Ex Husband Net Worth: आखिर कितनी है करुंग ओनलर की नेटवर्थ? मैरी कॉम ने लगाए हैं करोड़ों के गबन का आरोप; यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट
Mary Kom Ex Husband Net Worth: आखिर कितनी है करुंग ओनलर की नेटवर्थ? मैरी कॉम ने लगाए हैं करोड़ों के गबन का आरोप; यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट
Mary Kom Ex Husband Net Worth: आखिर कितनी है करुंग ओनलर की नेटवर्थ? मैरी कॉम ने लगाए हैं करोड़ों के गबन का आरोप; यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट