मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस: राज्य में भारी बारिश की सम्भावना …… सरकार हाई अलर्ट मोड पर

मुंबई से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट: राज्य में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को संबंधित जिला कलेक्टरों को जान-माल और मकानों को हुए नुकसान के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहाँ कहा कि कृषि क्षति का भी तत्काल आकलन किया जाए और एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार मुआवजा प्रदान करने की कार्रवाई की जाए।

कैबिनेट की बैठक में राज्य की स्थिति पर भी चर्चा हुई

मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद बात कर रहे थे। फडणवीस ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य की स्थिति पर भी चर्चा हुई। फडणवीस ने कहा कि बारिश की तीव्रता अभी कम नहीं हुई है। इसलिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और विभिन्न आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क रहने और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम केंद्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य के नागरिकों को हर तीन घंटे में बारिश के बारे में अलर्ट दिया जा रहा है।

बादल फटने से आठ लोगों की मौत

नांदेड़ जिले में बादल फटने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इसमें आठ लोगों की मौत हो गई है। राज्य के सभी आपदा नियंत्रण कक्षों को सतर्क रहने और सूचनाओं के आदान-प्रदान के संबंध में समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।राज्य में बारिश तेज़ है। इसलिए, विभिन्न परियोजनाओं से पानी के निर्वहन पर निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए, पड़ोसी राज्यों की परियोजनाओं के साथ पानी के निर्वहन को लेकर समन्वय बनाए रखा जा रहा है। उन राज्यों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। विशेष रूप से, हिप्पार्गी से अधिक पानी के निर्वहन के लिए संपर्क किया गया है। तेलंगाना के जल संसाधन विभागों के साथ भी समन्वय किया जा रहा है।

सेवा कुछ घंटों के लिए विलंबित रही

मुंबई महानगर भारी बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कल से बारिश जारी है। इसके अलावा, आज कुछ ही घंटों में भारी बारिश मानक से ज़्यादा हो गई। यह सच है कि कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। लेकिन मुंबई नगर निगम की सभी व्यवस्थाएँ, राज्य की व्यवस्थाओं के साथ मिलकर इस पर काम कर रही हैं।उपनगरीय लोकल ट्रेनों की सेवा कुछ घंटों के लिए विलंबित रही। व्यवस्थाएँ इस पूरी स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एहतियात के तौर पर, मुंबई शहर क्षेत्र में कार्यालयों में भी छुट्टी कर दी गई थी।स्थिति की समीक्षा और नुकसान का तत्काल आकलन करने के लिए कैबिनेट बैठक

नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है

बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की पट्टी के कारण वसई और पालघर इलाकों में पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। इस कम दबाव की पट्टी के कारण भारी बारिश ज़रूर होगी। लेकिन इस पर कहाँ और कितनी बारिश हो रही है। इस संबंध में हर तीन घंटे में अलर्ट भेजने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है।राज्य की कई नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। इसके कारण कुछ नदियाँ चेतावनी स्तर तक पहुँच गई हैं। हालाँकि, मुंबई में मीठी नदी खतरे के स्तर को पार कर गई है। इसके कारण लगभग चार सौ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना पड़ा। लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई शहर के हालात पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने मीठी नदी क्षेत्र का दौरा भी किया है। यह सच है कि मीठी नदी से गाद निकालने में गड़बड़ी हुई है। अब इसे लेकर अजीबोगरीब और चमत्कारी बातें सामने आ रही हैं। मुंबई नगर निगम को अब फिर से गाद हटाने की कार्रवाई करनी होगी, इस संबंध में आदेश भी दे दिए गए हैं।