मिल गया कफ सिरप की जगह मासूम बच्चों को जहर पिलाने वाला विलेन, 26 पेजों की फाइल खुलते ही मचा हड़कंप
मिल गया कफ सिरप की जगह मासूम बच्चों को जहर पिलाने वाला विलेन, 26 पेजों की फाइल खुलते ही मचा हड़कंप

Coldrif syrup बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक को 21 बच्चों की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है.

कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स (Sresan Pharmaceuticals) के मालिक को मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम से कम 21 बच्चों की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. सिरप में भारी मात्रा में जहरीला औद्योगिक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (diethylene glycol) पाया गया है.

20000 रुपये इनाम का एलान

कंपनी के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है. मध्य प्रदेश पुलिस राज्य में ज़हरीले सिरप पीने से कम से कम 20 बच्चों की मौत के मामले में उनकी तलाश कर रही थी. उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

Ranganathan को ले जाया जाएगा छिंदवाड़ा

पुलिस के अनुसार, मालिक रंगनाथन (Ranganathan) को कल रात चेन्नई में रंगनाथन किया गया और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ले जाया जाएगा. जहां ज़्यादातर मौतें हुई हैं. यह गिरफ्तारी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद हुई.

26 पेज की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा 

शुरुआती जांच में पता चला है कि कफ सिरप मध्य प्रदेश के अलावा ओडिशा और पुडुचेरी को भी सप्लाई किया जाता था. तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग (Tamil Nadu Drugs Control Department) की 26 पेज की एक रिपोर्ट में कांसीपुरा स्थित फार्मा फैक्ट्री में कफ सिरप के निर्माण की अस्वच्छ परिस्थितियों का खुलासा किया गया है. राज्य नियामक संस्था द्वारा चिह्नित 350 उल्लंघनों में जंग लगे उपकरण और गैर-फार्मा-ग्रेड रसायनों का अवैध उपयोग शामिल है.

48 प्रतिशत तक इंडस्ट्रियल लिक्विड 

तमिलनाडु रेगुलेटरी बॉडी द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि 48 प्रतिशत तक इंडस्ट्रियल लिक्विड मिलाया गया था जबकि परमिशन लिमिट केवल 0.1% की थी. अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) सर्टिफिकेशन के अभाव के बावजूद रंगनाथन की कंपनी ने जेनेरिक दवा का मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री जारी रखी.

कंपनी का लाइसेंस निलंबित

इसके तुरंत बाद रेगुलेटरी बॉडी ने प्रोडक्शन बंद करने का आदेश जारी कर दिया और कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया.

मिल गया कफ सिरप की जगह मासूम बच्चों को जहर पिलाने वाला विलेन, 26 पेजों की फाइल खुलते ही मचा हड़कंप

