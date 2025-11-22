Viral Video: ठाणे कॉलेज में नमाज़ पर विवाद! छात्रों से पैर छूकर ‘कान पकड़कर’ मंगवाई माफ़ी; Video हो रहा वायरल

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में स्थित आइडियल कॉलेज में बीते सोमवार को नमाज़ पढ़ने को लेकर विवाद छिड़ गया. कॉलेज परिसर के अंदर कुछ छात्रों द्वारा नमाज़ अदा करने का एक वीडियो सामने आने आया था जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों, बजरंग दल और कुछ अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंच गए और “जय श्री राम” के नारे लगाने शुरू कर दिए. जिसके बाद परिसर में तनाव की स्थिति बन गई.

नमाज़ पढ़ने वाले छात्रों से जबरन मंगवाई माफ़ी

इन सब के बीच आरोप है कि हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नमाज़ पढ़ने वाले छात्रों से जबरन “कान पकड़कर” माफ़ी मंगवाई इतना ही नहीं, छात्रों से जबरन कॉलेज परिसर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पैर छूने को कहा गया और इसका वीडियो भी बनाया गया. अब यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है जिसके बाद स्थिति और संवेदनशील हो गई.





पुलिस की जानकारी जुटाने की कोशिश

सूत्रों के मुताबिक, जिन छात्रों ने नमाज़ पढ़ी थी, वे कॉलेज के फार्मेसी विभाग में पढ़ाई करते हैं. हालाँकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने नमाज़ किसी निर्धारित स्थान के अभाव में पढ़ी या किसी और कारण से, लेकिन वीडियो सामने आने के तुरंत बाद स्थानीय संगठनों ने इसे कॉलेज परिसर की “आचार संहिता का उल्लंघन” बताते हुए ऐसा करने का दावा किया.

इनसब के बीच अंबरनाथ पुलिस ने कहा कि अब तक इस मामले में किसी ने कोई शिकायत या FIR दर्ज नहीं की है. पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कॉलेज प्रशासन से विस्तृत जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है.

Explainer: नए लेबर कोड पर ट्रेड यूनियनों का जोरदार विरोध! आपकी नौकरी में क्या बदलेगा? आपके लिए वरदान या नुकसान; यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट

घटना के बाद कॉलेज परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा

वहीँ घटना के बाद कॉलेज परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन ने सभी छात्रों से परिसर की शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल मामला सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आधिकारिक कार्रवाई का इंतज़ार जारी है.

डिजिटल इंडिया की तरफ बड़ा कदम, देश में लांच हुआ e-passport; यहां जानें क्या हैं इसके फ़ायदे और बाकी डिटेल्स?