Video: 1947 में भारत को कटी-फटी आजादी मिली…स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी नेता का विवादित बयान, कहा – हमें अधूरी आज़ादी मिली

Kailash Vijayvargiya On 15 August: मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर इंदौर में दिए गए उनके बयान ने सनसनी मचा दी है। दरअसल, कैलाश विजयवर्गीय ने देश की आज़ादी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 1947 में भारत को कटी-फटी आजादी मिली थी। अब उनके इस बयान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद मामला और भी गरमा गया है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “एक दिन ऐसा आएगा जब इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराया जाएगा। तब अखंड भारत का सपना पूरा होगा।” उन्होंने आगे कहा, “15 अगस्त 1947 को हमें खंडित आज़ादी मिली थी। गलत नीतियों के कारण भारत माता दो टुकड़ों में बँट गई। जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह ने फांसी लगा ली, वह हमें 15 अगस्त को नहीं मिली। हमें अधूरी आज़ादी मिली।”

‘अखंड भारत का सपना होगा पूरा’

कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं और वह दिन आएगा जब इस्लामाबाद पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। मोदी सरकार के नए भारत में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। ड्रोन और मिसाइलों का ऐसा जवाब दिया गया कि हमारे सैनिकों को खरोंच तक नहीं आई।”

संबोधन के अलावा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने ‘ये देश है वीर जवानों का’, ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ जैसे कई देशभक्ति गीत गाए और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। हालाँकि, उन्होंने फिर भी देश की आज़ादी को ‘अधूरा’ बताया।

पहले भी दे चुकें हैं विवादित बयान

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसे बयान दिए हों जिन पर विवाद खड़ा हो गया हो। इससे पहले जून 2025 में उन्होंने कहा था कि उन्हें कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। वह लगातार ऐसे बयानों को लेकर एमपी की राजनीति का केंद्र बने रहते हैं।

