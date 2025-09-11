Home > देश > प्यार की कोई सीमा नही! भारतीयों के इस राज्य की पहली पसंद बन रही हैं नेपाली लड़कियां

Nepali Girls: भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण वैवाहिक संबंधों का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है. आइए जानते हैं कि हर साल कितनी नेपाली लड़कियां शादी के बाद भारत आती हैं और कौन सा राज्य इस मामले में आगे है?

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 11, 2025 13:25:00 IST

Many Indians Marry Nepali Girls
Many Indians Marry Nepali Girls

Nepali Girls: नेपाल में बढ़ते Gen Z के विरोध प्रदर्शनों ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। बढ़ती विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारत ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है. भारत और नेपाल के बीच 1,850 किलोमीटर लंबी साझा सीमा वाले राज्य में सिक्किम के अलावा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल मौजुद है. लेकिन भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ़ सीमाओं और संस्कृति तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि रोटी-बेटी के रिश्ते से भी गहरे हैं। यह प्रक्रिया दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को और मज़बूत करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने भारतीय पुरुष नेपाली महिलाओं से शादी करते हैं और इस मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? आइए जानते है.

कितनी नेपाली लड़कियां भारत में शादी  करती

भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा और सांस्कृतिक समानताओं के कारण, दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध लंबे समय से चले आ रहे है. हालांकि इस विषय पर सटीक और आधिकारिक आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों और अध्ययनों के आधार पर  माना जा सकता है कि हर साल सैकड़ों भारतीय पुरुष नेपाली महिलाओं से शादी करते है. खासकर भारत के उन राज्यों में, जो नेपाल की सीमा से सटे है. बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की तरह, नेपाल में भी ऐसी शादियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है.

कौन सा राज्य सबसे आगे है?

जब बात आती है भारत और नेपाल के बीच शादी का तो सबसे ज़्यादा नेपाली लड़किया भारत के किस राज्य में करती है. तो बिहार का नाम सबसे पहले आता है. बिहार के कई ऐसे ज़िले है जो नेपाल की सीमा से सटे है, ज़िले जैसे सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी. इन इलाके में नेपाली लड़कियों से शादी करने का चलन बहुत पुराना है. बिहार के इन जिलों में हर साल सैकड़ों नेपाली दुल्हनें आती हैं. भारत और नेपाल के बीच शादियों के इस चलन का मुख्य कारण दोनों देशों की सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता है. खुली सीमा होने के कारण लोगों का आना-जाना आसान है और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां भी इन शादियों को बढ़ावा देती है.

