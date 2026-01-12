Lohri 2026 Significance: दुल्ला भट्टी की कहानी, कृषि परंपरा से आस्था तक की यात्रा; यहां जानें लोहड़ी का पूरा इतिहास

Lohri 2026 Significance: लोहड़ी उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय फसल त्योहारों में से एक है और इसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. हर साल 13 जनवरी को मनाया जाने वाला यह त्योहार सर्दियों के खत्म होने और रबी की फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है. लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है और इसे खुशी, कृतज्ञता और नई शुरुआत के त्योहार के रूप में देखा जाता है.

जहां लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाएगी, वहीं मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है. यह खगोलीय परिवर्तन नए फसल के मौसम के आगमन और दिन के उजाले के घंटों में धीरे-धीरे वृद्धि का प्रतीक है.

देवताओं के प्रति कृतज्ञता का त्योहार

लोहड़ी भगवान सूर्य (सूर्य देव) और अग्नि (अग्नि देव) को समर्पित है, जिन्हें ऊर्जा और जीवन का प्राथमिक स्रोत माना जाता है. यह त्योहार कठोर सर्दियों के जाने और वसंत के आगमन का प्रतीक है. माना जाता है कि लोहड़ी की रात मौसम की सबसे ठंडी रात होती है. इस अवसर पर, लोग फसल का एक हिस्सा पवित्र अग्नि में अर्पित करते हैं, समृद्धि और प्रचुरता के लिए देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. ऐसा माना जाता है कि अग्नि में अर्पित की गई वस्तुएं सीधे देवताओं तक पहुंचती हैं.

लोहड़ी कैसे मनाई जाती है?

लोहड़ी की शाम को, परिवार और समुदाय अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और अनुष्ठान करते हैं. पंजाबी समुदाय इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाता है. लोग मिठाइयों और शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, पारंपरिक लोक गीत गाते हैं, और अलाव के चारों ओर भांगड़ा और गिद्दा करते हैं.

गेहूं की बालियां, रेवड़ी, मूंगफली, फूला हुआ चावल, चिक्की और गुड़ से बनी चीजें अग्नि में अर्पित की जाती हैं. लोहड़ी नई फसल की खुशी से जुड़ी है और इसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाया जाता है.

लोहड़ी से कई लोक कथाएं और पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो इस त्योहार को सांस्कृतिक गहराई प्रदान करती हैं. महिलाएं अक्सर छोटे बच्चों को गोद में लेकर लोहड़ी की आग के पास उन्हें गर्म करती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चा स्वस्थ रहता है और बुरी नज़र से बचा रहता है.

अच्छी फसल के लिए रीति-रिवाज

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, आग को देवताओं का मुख माना जाता है. किसानों का मानना ​​है कि लोहड़ी की आग में अनाज चढ़ाने से सूर्य देव और अग्नि देव का आशीर्वाद मिलता है, जिससे अच्छी फसल और समृद्धि होती है. पंजाब में, इस त्योहार का विशेष महत्व है, खासकर उन परिवारों के लिए जो शादी या बच्चे के जन्म के बाद अपनी पहली लोहड़ी मना रहे हैं. नवविवाहित जोड़े पारंपरिक रूप से अपने माता-पिता के घर पर लोहड़ी मनाते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं.

लोहड़ी के रीति-रिवाजों के लिए शुभ समय

लोहड़ी पर प्रदोष काल में अलाव जलाना सबसे शुभ माना जाता है. इस दिन सूर्यास्त शाम 5:44 बजे होगा, और सूर्यास्त के बाद का दो घंटे का समय लोहड़ी के रीति-रिवाजों और अग्नि पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है.

दुल्ला भट्टी कौन थे?

दुल्ला भट्टी मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में पंजाब के एक महान नायक थे. उन्हें गरीबों के रक्षक और महिलाओं के सम्मान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है. ऐसे समय में जब अमीर व्यापारी युवा लड़कियों का शोषण करते थे, दुल्ला भट्टी ने उन्हें बचाया और उनकी शादी करवाई. वह अत्याचारी अमीर लोगों को लूटते थे और धन जरूरतमंदों में बांट देते थे. एक लोकप्रिय कथा के अनुसार, उन्होंने एक गरीब गांव की लड़की की शादी करवाई, उसे अपनी बहन की तरह माना. उन्हें लोहड़ी समारोह के दौरान साहस और करुणा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है.

लोहड़ी से जुड़ी परंपराएं

पंजाब में, लोहड़ी को तिलोड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो तिल और रोड़ी से बना है. रोड़ी गुड़ और रोटी से बनी एक पारंपरिक मिठाई है. तिल और गुड़ खाना और बांटना लोहड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो गर्मी, मिठास और एकजुटता का प्रतीक है.

पहली लोहड़ी मनाना

जिन घरों में नई शादी हुई है, पहली शादी की सालगिरह मनाई जा रही है, या बच्चा पैदा हुआ है, उन घरों में लोहड़ी विशेष उत्साह के साथ मनाई जाती है. इस त्योहार को नई शुरुआत, सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. परंपरा के अनुसार, नवविवाहित महिलाओं को इस दिन काले कपड़े पहनने से बचने और परिवार के सदस्यों के साथ बहस न करने की सलाह दी जाती है.

समुदायों में लोहड़ी समारोह

लोहड़ी पर, अविवाहित लड़कियां रंगीन नए कपड़े पहनती हैं और घर-घर जाकर लोहड़ी का प्रसाद मांगती हैं. लोग सर्दियों के चरम के दौरान गर्म रहने के लिए अलाव जलाते हैं और पारंपरिक लोहड़ी गीत गाते हैं. बच्चे, बड़े और युवा सभी ढोल की थाप पर नाचने-गाने में शामिल होते हैं, भांगड़ा और गिद्दा करते हैं, जिससे लोहड़ी एक जीवंत सामुदायिक उत्सव बन जाता है जो खुशी, एकता और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है.