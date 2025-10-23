यकीन नहीं होगा ये रेलवे स्टेशन भारत में हैं! देखिये 10 सबसे सुंदर स्टेशन की लिस्ट, जानें क्या है खासियत

Indian Railway: भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़े रेल नेटवर्क के आधार पर जाना जाता है. यह प्रतिदिन 28 लाख से ज्यादा यात्री को परिवहन करता है. क्या आप जानते है कि भारत में 7000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है. घूम भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है. आइए जानें इसकी खूबसूरती के बारें में.

ये है भारत की सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन

Ghum Railway Station: घूम भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है. यह दार्जिलिंग के पास स्थित एक छोटा सा स्टेशन है. यहां से गुजरने वाली रेलवे लाइन दुनिया की सबसे खूबसूरत रेलवे पटरियों में से एक मानी जाती है.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus: यह स्टेशन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और वास्तुकला की दृष्टि से दुनिया के सबसे शानदार रेलवे स्टेशनों में से एक है.

Dudhsagar railway station: दूधसागर रेलवे स्टेशन शानदार दूधसागर जलप्रपात के बाईं ओर स्थित है. यह स्टेशन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. जहां हरे-भरे पेड़ के बीच धूसर रंग की रेल पटरियां है.

Charbagh railway station: लखनऊ का चार बाग रेलवे स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत स्टेशन में से एक है. “चार बाग” नाम यहां कभी मौजूद चार बागों की याद दिलाता है. यह स्टेशन अपनी गुंबददार अवधी शैली और मीनार जैसी संरचना के कारण किसी महल जैसा दिखता है.

Cuttack Railway Station: कटक रेलवे स्टेशन वाकई अनोखा है. इसे हाल ही में कलिंग क्षेत्र में पूर्वी गंग राजवंश के दौरान निर्मित 14वीं शताब्दी के बाराबती किले के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है.

Vijayawada Railway Station: विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का निर्माण 1888 में हुआ था जब दक्षिणी मराठा रेलवे की मुख्य पूर्वगामी लाइन को विजयवाड़ा से गुजरने वाली अन्य लाइनों से जोड़ा गया था. विजयवाड़ा जंक्शन को 2008 में “ए-1” श्रेणी दी गई थी, क्योंकि उस वित्तीय वर्ष में इसका राजस्व 100 करोड़ से अधिक था.

Howrah Junction railway: हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे परिसर है. यह कोलकाता के चार इंटर-सिटी रेलवे स्टेशनों में से एक है. अन्य तीन सियालदह स्टेशन, शालीमार स्टेशन और कोलकाता रेलवे स्टेशन है.

Dwarka Railway Station: यह स्टेशन मंदिर जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह एक रेलवे स्टेशन है.

Kanniyakumari railway station: भारत का सबसे दक्षिणी रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी है जो भारतीय रेलवे के अंत का प्रतीक है. डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की रेल यात्रा वर्तमान में सबसे लंबी रेल यात्रा मानी जाती है.

Velankanni railway station: वेलंकन्नी रेलवे स्टेशन की सफेद संरचना कैथेड्रल शैली से प्रेरित है और कुछ ही वर्ष पुरानी है. स्टेशन परिसर में उत्तर और दक्षिण में जुड़वां मीनारें है. जिनके बीच में एक केंद्रीय गुंबद है. इसे 10 किलोमीटर लंबी वेलंकन्नी रेलवे लाइन परियोजना के तहत 48 करोड़ की लागत से विकसित किया गया था.