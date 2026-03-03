Home > देश > Kashmir Internet Shutdown: घाटी में हुई हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन तक इंटरनेट सर्विस रहेगी बंद

Kashmir Internet Shutdown: घाटी में हुई हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन तक इंटरनेट सर्विस रहेगी बंद

Kashmir Internet Shutdown: सरकार ने 4 मार्च, 2026 को रात 8:00 बजे तक पूरी कश्मीर घाटी में प्रीपेड मोबाइल सर्विस को कुछ समय के लिए रोकने और मोबाइल डेटा को 2G स्पीड तक सीमित करने का आदेश दिया है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: March 3, 2026 5:45:07 PM IST

कश्मीर घाटी में इंटरनेट बंद
कश्मीर घाटी में इंटरनेट बंद


Kashmir Internet Shutdown: कश्मीर घाटी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 4 मार्च 2026 को रात 8:00 बजे तक इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर लिया गया है ताकि अफवाहों, भड़काऊ संदेशों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हालात की लगातार समीक्षा की जा रही है और स्थिति सामान्य होने पर सेवाएं बहाल की जाएंगी.

You Might Be Interested In

 खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की खबर के बाद कश्मीर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. श्रीनगर, बडगाम और दक्षिण कश्मीर के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे. श्रीनगर के बेमिना, गुंड हसीभट और जहांगीर चौक, बडगाम के नरबल और मगाम, पट्टन तथा पुलवामा के आसपास भी रैलियां निकाली गईं. इन इलाकों में शिया आबादी अधिक है और प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए.

 कुछ जगहों पर बिगड़े हालात

नरबल और बेमिना में स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब कुछ युवाओं ने सुरक्षाबलों के वाहनों पर पथराव किया. जवाब में सुरक्षाबलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना, लेकिन बाद में हालात काबू में कर लिए गए. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

You Might Be Interested In

 पाबंदियों से आम जनजीवन प्रभावित

विरोध प्रदर्शनों के बाद कई जिलों में एहतियातन पाबंदियां लगा दी गई हैं. घाटी के कई हिस्सों में बाजार बंद रहे और सड़कों पर आवाजाही कम रही. श्रीनगर के सिटी सेंटर लाल चौक को पूरी तरह सील कर दिया गया है. अन्य संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग और चेकपॉइंट लगाए गए हैं.

 स्कूल-कॉलेज बंद, परीक्षाएं स्थगित

एहतियाती कदम के तौर पर सभी सरकारी और निजी स्कूल दो दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं. कश्मीर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने भी कक्षाएं स्थगित कर दी हैं और परीक्षाएं अगली सूचना तक टाल दी गई हैं. इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता देखी जा रही है.

 सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं. लगातार गश्त की जा रही है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

Israel Iran War: जंग के बीच PM Modi का नेतन्याहू को घूमा फोन! आखिर क्या है माजरा?

You Might Be Interested In
Tags: Internet Suspension KashmirKashmir Internet ShutdownKashmir News TodayKhamenei Death
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन गानों के बिना अधूरी है होली, सुनकर थिरकने को...

March 3, 2026

आज कौन सा ग्रहण है? यहां जानें पूरी डिटेल

March 3, 2026

कौन से कुत्ते होते हैं ज्यादा खतरनाक?

March 3, 2026

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026

एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?

March 2, 2026

रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी...

March 2, 2026
Kashmir Internet Shutdown: घाटी में हुई हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन तक इंटरनेट सर्विस रहेगी बंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kashmir Internet Shutdown: घाटी में हुई हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन तक इंटरनेट सर्विस रहेगी बंद
Kashmir Internet Shutdown: घाटी में हुई हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन तक इंटरनेट सर्विस रहेगी बंद
Kashmir Internet Shutdown: घाटी में हुई हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन तक इंटरनेट सर्विस रहेगी बंद
Kashmir Internet Shutdown: घाटी में हुई हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन तक इंटरनेट सर्विस रहेगी बंद