कहीं काम अटक न जाए! 13 जनवरी को बैंक छुट्टी है या नहीं? पूरी लिस्ट पढ़ें

जनवरी का महीना बैंक छुट्टियों से भरा रहता है. इसलिए, अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम करने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले से अपने शहर की बैंक छुट्टियों की लिस्ट ज़रूर चेक कर लें.

By: Anshika thakur | Published: January 13, 2026 8:07:17 AM IST

January Bank Holidays: जनवरी का महीना बैंक छुट्टियों से भरा रहता है. इसलिए, अगर आप बैंक से जुड़े कोई ट्रांजैक्शन करने की सोच रहे हैं, तो पहले से अपने शहर की बैंक छुट्टियों की लिस्ट ज़रूर देख लें. अलग-अलग कारणों से बैंक छुट्टियां हर शहर में अलग-अलग होती हैं. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) हर साल इन छुट्टियों की पूरी लिस्ट काफी पहले जारी कर देता है, ताकि कस्टमर उसी हिसाब से अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज़ प्लान कर सकें.

इस हफ़्ते, 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा. इस वजह से कई लोग सोच रहे हैं कि क्या इस दिन बैंक बंद रहेंगे. आने वाले हफ़्ते में भी कई त्योहारों और नेशनल छुट्टियों की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं. इसलिए, बैंक जाने से पहले, किसी भी परेशानी से बचने के लिए RBI की ऑफिशियल बैंक छुट्टियों की लिस्ट ज़रूर चेक कर लें.

13 जनवरी को क्या बैंक खुले रहेंगे?

इस हफ़्ते कई बैंक छुट्टियां रहेंगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति और माघ बिहू के कारण गुजरात, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और असम में बैंक बंद रहेंगे. 15 जनवरी को उत्तरायण पुण्यकाल, पोंगल, माघे संक्रांति और मकर संक्रांति के कारण तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे.

इसके अलावा तमिलनाडु में 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस और 17 जनवरी को उझावर थिरुनाल के लिए बैंक बंद रहेंगे. आखिर में 18 जनवरी को पूरे देश में बैंक की छुट्टी रहेगी क्योंकि उस दिन रविवार है.

