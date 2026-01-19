IRCTC Website Rules: 1 IRCTC अकाउंट से कितने टिकट हो सकते है बुक, जानें रेलवे के सारे नियम…!

IRCTC Rules: भारतीय रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग आज हर यात्री के लिए बहुत जरूरी और आसान तरीका बन गई है. IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) अकाउंट के जरिए आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं. लेकिन टिकट बुकिंग के नियमों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि सफर में कोई परेशानी न आए. खासकर, कितनी टिकट बुक की जा सकती हैं, आधार वेरिफिकेशन जरूरी है या नहीं और Tatkal बुकिंग के नियम क्या हैं, ये जानना हर यात्री के लिए जरूरी है.

एक अकाउंट से कितनी टिकट बुक की जा सकती हैं?

IRCTC के नियमों के अनुसार, एक अकाउंट से एक दिन में अधिकतम 6 सामान्य टिकट बुक की जा सकती हैं.

पहले ये सीमा 12 टिकट थी, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इसे घटा दिया गया.

ये नियम सामान्य बुकिंग और Tatkal दोनों पर लागू होता है.

अगर आपको 6 से ज्यादा टिकट बुक करनी हों, तो अलग-अलग लोगों के अकाउंट से बुक करना होगा.

परिवार या दोस्तों के लिए बुकिंग करते समय ध्यान रखें कि सबका अपना अकाउंट होना जरूरी है.

आधार वेरिफिकेशन का नियम क्या है?

रेलवे ने टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन जरूरी किया है. इसका मतलब ये है कि:

IRCTC अकाउंट में आपके आधार नंबर को लिंक करना जरूरी है.

बुकिंग के समय प्रत्येक यात्री का आधार नंबर देना पड़ सकता है.

ये नियम गलत या फर्जी बुकिंग रोकने और यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए है.

अगर आपका आधार वेरिफाई नहीं है, तो बुकिंग प्रक्रिया रोक दी जा सकती है.

Tatkal बुकिंग के नियम क्या है?

Tatkal टिकट उन लोगों के लिए होती है जिन्हें अचानक यात्रा करनी होती है. इसके लिए कुछ अलग नियम हैं:

एक अकाउंट से Tatkal में अधिकतम 4 टिकट ही बुक की जा सकती हैं.

Tatkal बुकिंग AC क्लास के लिए सुबह 10 बजे और सामान्य/स्लीपर क्लास के लिए सुबह 11 बजे खुलती है.

Tatkal टिकट बुकिंग के लिए ID/पहचान पत्र देना जरूरी है. रेलवे इस पहचान को चेक करता है.

Tatkal टिकट बुकिंग में देरी होने पर सीट जल्दी खत्म हो सकती है, इसलिए समय पर प्रयास करना जरूरी है.

क्यों बनाए गए ये नियम?

एक ही अकाउंट से कई टिकट बुक कर सीटें ब्लॉक करने से बचाने के लिए.

Tatkal टिकट जैसी सीमित सीटों के लिए सभी यात्रियों को समान अवसर देने के लिए.

फर्जी बुकिंग और धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी किया गया.

यात्रियों के लिए सफर को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए.

बुकिंग करते समय सावधानियां

अगर परिवार या दोस्तों के लिए ज्यादा टिकट चाहिए, तो अलग-अलग IRCTC अकाउंट का उपयोग करें.

अकाउंट में आधार नंबर सही और वेरिफाई होना चाहिए.

Tatkal बुकिंग के समय पूरी जानकारी सही दर्ज करें और जल्दी बुकिंग करें.

अधिक टिकट बुक करने की कोशिश में नियमों का उल्लंघन न करें, क्योंकि ऐसा करने पर बुकिंग रद्द हो सकती है.

IRCTC के नियमों को समझकर आप अपने सफर को आसानी से प्लान कर सकते हैं. बुकिंग की संख्या, आधार वेरिफिकेशन और Tatkal नियमों का पालन करके आप समय और पैसे दोनों बचा सकते हैं. नियमों का पालन करने से सफर सुरक्षित और आरामदायक बनता है.