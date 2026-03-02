Iranian food: कबाब की लज्जत और शीर बरिंज की मिठास… दिल्ली की गलियों में महकता है ईरानी खाने का जायका

Iranian food: ईरान सिर्फ रणनीति और संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि केसर की खुशबू, अनार की सुर्खी और मेहमान नवाजी की नफासत का देश है. हजारों साल पुरानी पर्शियन सभ्यता ने दुनिया को सिर्फ कविता और कालीन नहीं दिए, बल्कि एक ऐसा स्वाद दिया जो तेज़ नहीं, बल्कि मुलायम है; मसालेदार नहीं, बल्कि खुशबूदार है; भारी नहीं, बल्कि रूह तक उतर जाने वाला है. दिल्ली में पर्शियन खाने के कुछ ऐसे ठिकाने हैं, जहां हर प्लेट के साथ तेहरान की गलियों की आहट सुनाई देती है. जहां कबाब सिर्फ पकते नहीं, केसर में धैर्य से पकाए जाते हैं. जहां चाय सिर्फ पी नहीं जाती, ठहर कर महसूस की जाती है.

लाजपत नगर में नूशे जून

नूशे जून में दाखिल होते ही लगता है जैसे दिल्ली कुछ देर के लिए तेहरान बन गई हो. हल्की रोशनी और सजे हुए दीवारें माहौल को सुकून देती हैं. केसर में मैरीनेट किया गया जोजे कबाब और नरम मटन कोबिदेह मक्खन वाले चावल और भुने टमाटरों के साथ परोसे जाते हैं.

मजार रेस्टोरेंट

रिंग रोड पर स्थित मजार रेस्टोरेंट पर मिडिल ईस्टर्न और ईरानी स्वाद का संतुलित संगम यहां देखने को मिलता है. इनका पर्शियन कबाब, हुमस और केसर डेसर्ट खास तौर पर पसंद किए जाते हैं. शाकाहारियों के लिए काबुली पुलाव और बैंगन से बनी डिश बोयानी व्यंजन बेहतरीन विकल्प हैं. सूफियाना वाइब्स और रॉयल एम्बियंस इसे कपल्स के बीच खास बनाते हैं.

फ़ारसी दरबार

कनॉट प्लेस में मौजूद फ़ारसी दरबार,नाम भले ही अफगानी अहसास दे, लेकिन यहां की कुकिंग स्टाइल और मसालों का इस्तेमाल ईरानी प्रभाव है. जूसी कबाब, केसर राइस और मटन ग्रेवी के साथ जब आप ईरानी चाय और बकलावा लेते हैं, तो एक अलग ही सुकून मिलता है. डेट नाइट या फैमिली सेलिब्रेशन के लिए यह जगह रॉयल डाइनिंग का अनुभव देती है.

पुराने बॉम्बे-ईरानी कैफे का विंटेज टच

खान मार्केट में स्थित सोडा बॉटल ओपनर विंटेज डेकोर आपको पुराने बॉम्बे-ईरानी कैफे की याद दिलाता है. यह स्पॉट पारसी-ईरानी कैफे कल्चर को मॉडर्न अंदाज में पेश करता है. बेरी पुलाव, साली बोटी, मावा केक और ईरानी चाय यहां की पहचान हैं. वीकेंड ब्रंच या दोस्तों के साथ आरामदायक मीट-अप के लिए यह जगह खास मानी जाती है.

दिल्ली के ये ठिकाने देते हैं ईरानी स्वाद

दुनिया भले ही ईरान को आज राजनीतिक सुर्खियों में देख रही हो, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी संस्कृति और स्वाद में बसती है. दिल्ली के ये ठिकाने उसी पहचान को जिंदा रखते हैं जहां हर कौर के साथ आपको केसर की खुशबू और सदियों पुरानी तहजीब का एहसास होता है.