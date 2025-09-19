अरे ये क्या, मुंबई में iPhone के लिए जमकर मारपीट, हाथापाई में कई घायल

iPhone 17 series launch: Apple ने आज से अपनी नई आईफोन 17 सीरीज (iPhone 17 series) की बिक्री शुरू कर दी है. ये पहली बार नही है कि iPhone की खरीदारी के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला. लेकिन इस बार एक अलग प्रकार की घटना घटी. जहां, मुंबई के जियो बीकेसी सेंटर (Jio BKC Center) स्थित एपल स्टोर में भारी भीड़ के कारण अराजकता फैल गई, जिसके चलते लोगों के बीच मारपीट भी हुई. मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को काबू पाने का काफी प्रयास किया.

आखिर कैसे हुई लोगों के बीच मारपीट

जैसे ही स्टोर खुला, भारी भीड़ अंदर घुस गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई और कुछ लोग आपस में ही भिड़ गए. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि स्टोर के सुरक्षाकर्मियों और पुलिस को आकर भीड़ को शांत करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा.

आईफोन 17 सीरीज में क्या है खास ?

एपल इवेंट (Apple Event) में, आईफोन 17 प्रो (iPhone 17 Pro) और आईफोन 17 प्रो मैक्स (iPhone 17 Pro Max) सबसे बड़े लॉन्च रहे. ये दोनों डिवाइस A19 प्रो चिप पर चलते हैं, जो 3nm तकनीक पर आधारित है. इनमें 6-कोर सीपीयू, 6-कोर जीपीयू और 16-कोर न्यूरल इंजन हैं.

1. आईफोन 17 प्रो में 6.3-इंच और प्रो मैक्स में 6.9-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस 3000 निट्स तक है

2. आईफोन 17 प्रो मैक्स को सबसे शक्तिशाली बैटरी बैकअप वाला आईफोन बताया जा रहा है।

3. दोनों ही मॉडल 40W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और 20 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाते हैं।

4. कैमरा सेटअप में तीन 48MP सेंसर दिए गए हैं, जबकि प्रो मैक्स में 8x ऑप्टिकल और 40x डिजिटल जूम है।

5. फ्रंट कैमरा 18MP का है, जो डुअल रिकॉर्डिंग और पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करता है।

स्टैंडर्ड आईफोन 17 (iPhone 17) में A19 चिप और 6.3-इंच का डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें डुअल 48MP रियर और 18MP फ्रंट कैमरा है.