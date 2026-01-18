Kochi Water Metro: 50 से भी कम रुपये में ऐसा सफर! भारत के इस शहर में पानी में दौड़ती है मेट्रो, जाने दाम

Kochi Water Metro: केरल के कोच्चि शहर में शुरू हुई वाटर मेट्रो भारत की पहली ऐसी सार्वजनिक परिवहन सेवा है, जो पानी के रास्ते चलती है. इसकी शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई थी. इसका उद्देश्य शहर में ट्रैफिक की परेशानी कम करना और लोगों को आने-जाने की बेहतर सुविधा देना है.

कोच्चि वाटर मेट्रो पानी में चलने वाली इलेक्ट्रिक नावों से बनी है. ये नावें शहर के आसपास के कई द्वीपों को आपस में जोड़ती हैं. इससे उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है जो रोज काम, पढ़ाई या दूसरे कामों के लिए सफर करते हैं.

सोशल मीडिया पर चर्चा में क्यों है

हाल ही में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वाटर मेट्रो में अपने सफर का वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उसने बताया कि टिकट का दाम करीब 40 रुपये है और सफर बहुत आरामदायक है. वीडियो में दिखाया गया कि यात्रा के दौरान पानी पर चलने का एहसास भी नहीं होता.

सफर के दौरान मिलने वाली सुविधाएं

वाटर मेट्रो की नावों में बैठने की अच्छी व्यवस्था है. अंदर एयर कंडीशनर है, मोबाइल चार्ज करने की सुविधा है और मुफ्त वाई-फाई भी मिलता है.यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट भी रखी गई हैं. सफर के दौरान बाहर का नजारा भी बहुत सुंदर दिखाई देता है.

लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने अपनी राय दी. किसी ने कहा कि वाटर मेट्रो में सफर करना अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरिएंस है. कुछ लोगों ने बताया कि वे पहले ही इसमें सफर कर चुके हैं और उन्हें ये बहुत पसंद आया. कई लोग इसे देखने और इसमें बैठने की योजना भी बना रहे हैं.

वाटर मेट्रो में इस्तेमाल होने वाली नावें बैटरी से चलती हैं. इन्हें कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है. इससे धुआं नहीं निकलता और पानी या हवा को नुकसान नहीं होता. ये परियोजना कई रास्तों पर चलती है और आसपास के द्वीपों में रहने वाले हजारों लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है.

