Home > देश > क्या आप भी खाते हैं ट्रेन का खाना, हो जाएं सावधान! IRCTC में 6,645 फूड शिकायतों से मचा हड़कंप

क्या आप भी खाते हैं ट्रेन का खाना, हो जाएं सावधान! IRCTC में 6,645 फूड शिकायतों से मचा हड़कंप

भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन यानी (IRCTC) ने साल 2024-25 में खाने की शिकायतों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने रखा है. IRCTC के मुताबिक, खराब गुणवत्ता के भोजन से संबंधित 6 हजार 645 शिकायतें दर्ज की गई हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 16, 2025 11:11:07 AM IST

IRCTC Food Complaints
IRCTC Food Complaints


IRCTC Food Complaints: क्या आपको भी ट्रेन का खाना पसंद है? या फिर आप भी ट्रेन के खाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने साल 2024-25 में खाने की शिकायतों को लेकर नया अपडेट सामने दिया है. जानकारी के मुताबिक, सिर्फ खराब खाने की गुणवत्ता से संबंधित 6 हजार 645 शिकायतें दर्ज की गईं है, जो रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की खाद्य सुरक्षा पर अब एक बड़ा सवाल खड़े करता है. 

क्या रेलवे विभाग ने लिया कोई एक्शन?

रेलवे में सफ़र करने वाले यात्रियों की खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी चिंताओं को लेकर अब लोग यह सोच में पड़ गए हैं कि क्या उन्हें ट्रेन का खाना खाना चाहिए या फिर नहीं. इन सभी शिकायतों के आधार पर रेलवे विभाग ने अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित विक्रेताओं पर जुर्माना भी लगाया है और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए.

ट्रेन में परोसी गई बिरयानी में मिला कीड़ा

हाल ही एक हैरान करने वाली घटना ने हर किसी को चौंका दिया. जहां, ट्रेन में परोसी गई बिरयानी में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया. इस घटना ने एक बार फिर से खाद्य गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने यात्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि रेलवे विभाग द्वारा यात्री को जल्द से जल्द से मुआवजा देना चाहिए. अदालत का यह फैसला यात्रियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है और IRCTC से जुड़े कैटरिंग प्रदाताओं के लिए एक सख्त संदेश भी है कि सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाशत नहीं किया जाएगा. 

भोजन से जुड़ी शिकायतों को कैसे करा सकते हैं दर्ज?

रेलवे यात्रा के दौरान भोजन से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराना अब पहले से और भी आसान हो गया है. आईआरसीटीसी ई-कैटरिंग ऐप के माध्यम से यात्री सीधे अपने ऑर्डर से संबंधित समस्याओं के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं. इसके साथ ही, भारत सरकार के राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल पर भी आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. 

यात्री टोल-फ्री नंबर का भी कर सकते हैं इस्तेमाल 

अगर किसी यात्री के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, ग्राहक सेवा नंबर 139 (टोल-फ्री) पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, कैटरिंग से जुड़ी तमाम समस्याओं के लिए एक अलग से हेल्पलाइन नंबर 1800-111-321 भी उपलब्ध है, जिस पर कॉल करके तुरंत आपकी शिकायत का समाधान हो सकता है.

इन सभी उपायों का उद्देश्य केवल यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है. लगातार बढ़ती शिकायतों के बीच यह आवश्यक हो जाता है कि आईआरसीटीसी न सिर्फ निगरानी को और सख्त बनाए, बल्कि विक्रेताओं द्वारा की गई शिकायतों का जल्द से जल्द से समाधान किया जा सके, ताकी भविष्य में ऐसी घटनाओं पर जितना जल्दी हो सके उन पर रोक लगाया जाए.

Tags: CompensationFood ComplaintsFood HygieneIndian RailwaysIRCTC
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
क्या आप भी खाते हैं ट्रेन का खाना, हो जाएं सावधान! IRCTC में 6,645 फूड शिकायतों से मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आप भी खाते हैं ट्रेन का खाना, हो जाएं सावधान! IRCTC में 6,645 फूड शिकायतों से मचा हड़कंप
क्या आप भी खाते हैं ट्रेन का खाना, हो जाएं सावधान! IRCTC में 6,645 फूड शिकायतों से मचा हड़कंप
क्या आप भी खाते हैं ट्रेन का खाना, हो जाएं सावधान! IRCTC में 6,645 फूड शिकायतों से मचा हड़कंप
क्या आप भी खाते हैं ट्रेन का खाना, हो जाएं सावधान! IRCTC में 6,645 फूड शिकायतों से मचा हड़कंप