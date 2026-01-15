Indian Army Day: जयपुर में पहली बार जवान दिखाएंगे शौर्य, आर्मी कैंट में नहीं सड़कों पर होगी परेड; ये स्पेशल गेस्ट होंगे हिस्सा

Indian Army Day 2026: राजस्थान की गुलाबी नगरी गुरुवार को इतिहास रचने जा रही है. भारतीय सेना का 78वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली और आर्मी कैंट से बाहर होने जा रही है. इस बार राजधानी की जगह परेड जयपुर में होने वाली है. जगतपुरा स्थित हरे कृष्णा मार्ग (महल रोड) पर यह भव्य परेड होने वाली है. इस बार जयपुर सेना के शौर्य और अनुशासन प्रतीक बनेगी. इस परेड में भारतीय सेना का प्रभावशाली प्रदर्शन होगा.

आर्मी कैंट में नहीं होगी परेड

इस परेड में एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम दुनिया को भारतीय सेना के शौर्य का संदेश देते हुए नजर आएंगे. सेना के हेलीकॉप्टर पुष्पवर्षा करेंगे, जबकि फाइटर जेट्स हवाई पास्ट कर आसमान में शक्ति का प्रदर्शन करेंगे. परेड का साथ राजस्थान की लोक कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी. आर्मी परेड की अगुवाई परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र के विनर करने वाले हैं. यह मंजर देशभक्ति और गर्व की भावना को प्रबल करने वाला है.

कौन-कौन होगा शामिल?

इस ऐतिहासिक आयोजन में एक साथ देश और प्रदेश के कई सैन्य व संवैधानिक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे इस परेड में शामिल होने वाले हैं. इस परेड में राजपूत रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, गढवाल रेजिमेंट के जवानों का शौर्य देखने के मिलेगा. साथ ही प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिलेगी.

75 मिनट की होगी परेड

सेना दिवस परेड हरे कृष्णा मार्ग पर सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी. इस दौरान डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टॉफ एवं एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एडवांस्ड मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान के साथ आर्मी एरिया में पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं.