दिवाली की रात जैसलमेर में धमाके का क्या है पाकिस्तान से कनेक्शन? भारतीय सेना कर रही जांच

India-Pakistan Border: दीपावली की रात भारत-पाकिस्तान सीमा के पास रीको औद्योगिक क्षेत्र के मार्बल कारखाने में एक तेज धमाका हुआ. जहां, टीन शेड में छेद और नीचे गिरी बमनुमा वस्तु पर 51 मि.मी. लिखा पड़ा मिला. इसके अलावा उसके साथ एक पैराशूट भी पड़ा मिला था. इस धमाके के बाद रात का सन्नाटा टूट गया और कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिला.

काम कर रहे मजदूर ने क्या बताया:

धमाके की घटना पर कारखाने में काम कर रहे मजदूर अर्जुनदास ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार रात एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी थी. पहले लगा कि दीपावली का कोई रॉकेट फूटा है, लेकिन जब उसने देखा कि ऊपर लगे टीन शेड में छेद हो गया और कुछ जलता हुआ नीचे गिरा है तो वह भी हैरना हो गया था.

धमाके के बाद का मंजर देख मजदूर हुआ हैरान:

सुबह जब मजदूर ने देखा तो फर्श पर एक भारी बमनुमा वस्तु पड़ी थी, जिस पर 51 मि.मी. और आई.एल.एल.जी. लिखा हुआ था. उसके साथ एक पैराशूट भी वहां पर पड़ा हुआ था. यह देखकर मजदूर घबरा गया और उसने तुरंत कारखाने के मालिक को इस पूरे घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

पुलिस प्रशासन और धमाके के बाद प्रारंभिक जांच:

इस पूरी खबर के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस अधिकारी प्रेमदान रतनू अपने टीम के साथ घटना वाली जगह पर पहुंचे. बमनुमा वस्तु को सुरक्षित कर सेना को सूचना दी गई. फिलहाल, सेना के विशेषज्ञ अब वस्तु की प्रकृति और उसके गिरने के पीछे की वजहों को जांच करने में जुटी हुई है.

हालांकि, शुरुआत जांच में यह बताया गया है कि यह वस्तु रोशनी करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली गोला सामग्री भी हो सकती है, लेकिन, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.