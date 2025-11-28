Home > देश > Cyclone Ditwah: तूफान ‘दित्वा’ का बढ़ता खतरा, 100 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं, इन राज्यों में आ सकती है बाढ़

Cyclone Ditwah: तूफान ‘दित्वा’ का बढ़ता खतरा, 100 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं, इन राज्यों में आ सकती है बाढ़

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवाती तूफान 'दित्वा' (Cyclone Ditwa) को लेकर कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही चक्रवाती तूफान कई तटीय इलाकों में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: November 28, 2025 3:59:34 PM IST

Cyclone Ditwah: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवाती तूफान ‘दित्वा’ इस समय श्रीलंका के तटीय इलाकों और दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर-पश्चिम दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है. जिसको लेकर IMD ने ऑरेंज अलर्ट की कड़ी चेतावनी दी है. पिछले 6 घंटों के अंदर, दित्वा 10 किमी प्रति घंटे की गति से लगातार आगे बढ़ रहा है. 

क्या है मुख्य प्रभाव और चेतावनी?

जानकारी के मुताबिक, IMD ने उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है. तो वहीं, चक्रवात के बंगाल की खाड़ी में अंदर आने से पहले ही  श्रीलंका तट के साथ उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा यह तूफान 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक भी पहुंच सकता है.

भारी बारिश की जताई जा रही संभावना?

चक्रवात तूफान ‘दित्वा’ को ध्यान में रखते हुए 29 नवंबर को उत्तरी तमिलनाडु के कई जिलों जैसे तिरुवरूर, नागापट्टिनम, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, पुड्डुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है. इसके अलावा चेन्नई और आसपास के जिलों में भी तेज़ बारिश की भी संभावना है. 

इसके अलावा 30 नवंबर को तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम में भी तेज़ बारिश की संभावना जताई जा रही है. तो वहीं, अन्य खतरों के बारे में बात करें तो, तूफान की वजह से तटीय निवासियों और मछुआरों के लिए तेज हवाएं चलने और भारी बारिश को लेकर IMD ने एडवाइजरी जारी कर दी है.

Tags: bay of BengalCyclone Ditwaheavy rainimdOrange Alert
