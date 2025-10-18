Home > देश > Yippee के चटपटे फ्लेवर में छुपे हैं सेहत के दुश्मन, ये सभी नूडल ब्रांड आपकी हेल्थ को धीरे-धीरे कर रहे हैं खराब

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नूडल्स को हेल्थ बेस्ड रैंकिंग दी गई है. D ग्रेड में कोरियन, C में हाई सोडियम वाले, B में ओट्स-अट्टा और A ग्रेड में हेल्दी, एडिटिव-फ्री नूडल्स हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 18, 2025 6:15:33 PM IST

Top Noodles Brands : आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर ने भारत में मिलने वाले फेमस नूडल्स ब्रांड्स की हेल्थ के आधार पर दिलचस्प रैंकिंग दी है. ये रैंकिंग सिर्फ स्वाद पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, सोडियम, कलर्स और एडिटिव्स जैसे फैक्टर्स पर आधारित है. आइए जानते हैं किस नूडल ब्रांड की है क्या रैंक – D से A तक की एक हेल्थी जर्नी. 

सबसे नीचे की कैटेगरी यानी D ग्रेड में आते हैं कोरियन नूडल्स. ये नूडल्स देखने में तो बेहद शानदार लगते हैं और टेस्ट में तीखेपन का तड़का होता है, लेकिन हेल्थ के मामले में ये काफी खतरनाक माने गए हैं. एक केस डेनमार्क से सामने आया जहां कोरियन नूडल्स के कारण बच्चों में Acute Poisoning जैसी गंभीर समस्या हुई और इसके चलते कुछ कोरियन ब्रांड्स पर बैन तक लग गया. भारत में भी ये नूडल्स तेजी से फेमस हो रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि पैरेंट्स और यूथ इसके हेल्थ रिस्क को समझें.

C ग्रेड नूडल्स: मैदा और हाई सोडियम का कॉम्बो

इस कैटेगरी में आते हैं ऐसे नूडल्स जो मैदे से बने होते हैं जैसे की मैगी,यप्पी और भी बहुत. इन बाकी में सोडियम की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि मैगी भी उनके सामने हेल्दी लगती है. ये नूडल्स कुछ लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के होते हैं जो टेस्ट पर जोर देते हैं लेकिन हेल्थ फैक्टर्स को नजरअंदाज कर देते हैं. हाई सोडियम, कलर्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स इन नूडल्स को हर दिन के खाने के लायक नहीं बनाते.

B ग्रेड नूडल्स: थोड़ा हेल्दी, लेकिन अब भी सुधार की जरूरत

इस कैटेगरी में आते हैं Oats Noodles और Atta Maggi. मैगी अपने Atta Noodles को “3 रोटियों के बराबर फाइबर” देने वाला बताती है, लेकिन इस दावे में कई छुपी बातें हैं. रोटियों में ना तो कलर्स होते हैं, ना एडिटिव्स और ना ही पाम ऑयल – जो कि इन नूडल्स में पाए जाते हैं. हालांकि, ये नूडल्स C ग्रेड से बेहतर हैं क्योंकि इनमें थोड़ा फाइबर होता है और कुछ ब्रांड्स ओट्स जैसे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करते हैं.

B+ / A- ग्रेड नूडल्स: हेल्दी ऑप्शन्स 

इन नूडल्स में सोडियम की मात्रा थोड़ी कम होती है और कलर्स या एडिटिव्स बहुत सीमित होते हैं. कुछ ब्रांड्स अब ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, कम प्रॉसेस्ड अनाज और बिना कृत्रिम फ्लेवर वाले नूडल्स ऑफर कर रहे हैं. ये रोज खाने लायक तो नहीं, लेकिन कभी-कभार खाने पर इतना नुकसान नहीं करते.

A ग्रेड नूडल्स: हेल्थ फर्स्ट, मार्केटिंग लास्ट

A ग्रेड नूडल्स की खासियत है कि ये बिलकुल नॉन-स्पॉन्सर्ड, बिना कलर्स, बिना एडिटिव्स और प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं. इन नूडल्स को पकाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन सेहत के लिए ये सबसे बढ़िया ऑप्शन हैं. ये ब्रांड्स मार्केटिंग की बजाय क्वालिटी पर ध्यान देते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बेहतर माने जाते हैं.

टेस्ट में तो मैगी ही बेस्ट!

इस पूरी रैंकिंग के बाद भी कंटेंट क्रिएटर ने एक ईमानदार बात कही – स्वाद में तो मैगी बेस्ट है. मैगी का टेस्ट हमारे बचपन, यादों और फुर्सत के लम्हों से जुड़ा हुआ है. लेकिन जब बात रोजाना खाने की हो, तो सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत को भी प्राथमिकता देना जरूरी है.

Tags: Best noodles in IndiaHealthy noodle brandsKorean noodles bannedMaggi atta noodles reviewnoodles harmful effects
