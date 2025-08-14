Haryana News: 13 अधिकारियों को पुलिस पदक से किया जाएगा सम्मानित, डीजीपी ने दी शुभकामनाएं

साक्षी शर्मा की रिपोर्ट, Haryana News: पंचकूला के पुलिस आयुक्त शिबास कबिराज तथा आईजी एसवीएसीबी कुलदीप सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा अन्य 11 अधिकारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया। स्वतंत्रता दिवस-2025 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों और जवानों को उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (पीपीएमडीएस) एवं पुलिस पदक (पीएमएमएस) से सम्मानित करने के लिए चुना गया।

समस्त पुलिस बल के लिए गौरव का क्षण- डीजीपी हरियाणा

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) श्री “शत्रुजीत पूर” ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों और जवानों को दिए जाने वाले पुलिस पदक की घोषणा पर पूरे पुलिस बल को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश जब आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे समय में यह उपलब्धि पूरे हरियाणा पुलिस परिवार के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। हमारे अधिकारियों और जवानों की बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और अथक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह पहचान न केवल सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों को, बल्कि पूरे बल को प्रेरणा और प्रोत्साहन देगी।

साहस के साथ कार्य करते रहने की शुभकामनाएं दीं

डीजीपी ने आशा व्यक्त की कि यह उपलब्धि भविष्य में और भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सभी को ऊर्जा और संकल्प प्रदान करेगी। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को इसी समर्पण और साहस के साथ कार्य करते रहने की शुभकामनाएं दीं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मेडलों की घोषणा की गई है।

सराहनीय सेवा के लिए इन्हें मिला मेडल

हरियाणा पुलिस के दो अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक जबकि 11 अन्य पुलिस अधिकारियों व जवानों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। शिबास कबिराज, पुलिस आयुक्त, पंचकूला तथा कुलदीप सिंह, आईजी एसवीएसीबी को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।