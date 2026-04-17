Gold price today 17 april 2026: गिरावट के बाद सोने में जोरदार उछाल ,MCX से लेकर बाजार तक बढ़े दाम, जानिए नया रेट

Gold price today 17 april 2026: शादी के सीजन के बीच सोने की कीमतों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद गुरुवार को बाजार में तेज उछाल देखने को मिला, जिससे खरीदारी का प्लान बना रहे लोगों की नजरें फिर गोल्ड रेट पर टिक गई हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) से लेकर सर्राफा बाजार तक, हर जगह सोना मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है. ऐसे में अगर आप भी ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले जान लें आपके शहर में आज क्या है नया भाव.

एमसीएक्स पर सोना चढ़ा

गुरुवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में अच्छी तेजी दर्ज की गई. जून एक्सपायरी वाला गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट करीब 1000 रुपये तक उछलकर 1,54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया. शुरुआती कारोबार में ही यह लगभग 0.50% की बढ़त के साथ ट्रेड करता नजर आया. सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी ने भी मजबूती दिखाई और मई वायदा करीब 1% से ज्यादा बढ़कर 2,55,735 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया. यह संकेत देता है कि निवेशकों का रुझान फिर से कीमती धातुओं की ओर बढ़ रहा है.

सर्राफा बाजार में भी बढ़े दाम

बुलियन मार्केट में भी सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली. 24 कैरेट सोना लगभग 15,557 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया, जो पिछले दिन के मुकाबले 22 रुपये महंगा है. वहीं 10 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट गोल्ड करीब 1,55,570 रुपये तक पहुंच गया.