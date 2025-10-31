PF Withdrawal: मिनटों में निकालें पीएफ का पैसा! जानें सबसे आसान तरीका

PF Withdrawal: UAN के माध्यम से ऑनलाइन पूर्ण निपटान UAN सक्रिय होने और KYC पूर्ण होने पर संपूर्ण शेष राशि का 100% ऑनलाइन दावा करके निकासी किया जा सकता है. आंशिक दावा फॉर्म 31 ऑनलाइन आप आमतौर पर अपनी आवश्यक अग्रिम राशि निकाल सकते है और नियम के अनुसार, खाते में न्यूनतम 25% शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है अर्थात 75% तक की निकासी संभव मानी जाती है. एटीएम या यूपीआई के माध्यम से तत्काल निकासी ईपीएफओ 3.0 के तहत केवाईसी-अनुपालक उपयोगकर्ताओं के लिए तत्काल निकासी उपलब्ध है और स्वचालित प्रक्रिया सीमा लगभग 500,000 निर्धारित की गई है.

कैसे निकाले PF का पैसा

उमंग ऐप के माध्यम से त्वरित दावा आप उमंग ऐप पर ईपीएफओ सेवाओं में जाकर कुछ ही मिनटों में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है और धनराशि 7 से 20 दिन के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है. ऑफलाइन कंपोजिट क्लेम फॉर्म यदि ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरें और अपने नियोक्ता से सत्यापन के बाद इसे नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जमा करे. इस प्रक्रिया में 15 से 30 दिन लग सकते है. नौकरी छोड़ने पर प्रमाणित अंतिम निपटान नौकरी छोड़ने पर आप फॉर्म 19 के माध्यम से अपनी पूरी पीएफ राशि का अनुरोध और प्राप्त कर सकते है.

टीडीएस कितना लागू

पेंशन या सेवा लाभों के लिए फॉर्म 10C और 10D अपनी पेंशन पात्रता या कार्यकाल के आधार पर आप संबंधित फॉर्म भरकर पेंशन संबंधी लाभ निकाल सकते हैं या प्राप्त कर सकते है. कर और टीडीएस सीमा 5 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि वाले निकासी आमतौर पर टीडीएस-मुक्त होते है. 5 वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले 30,000 से अधिक की निकासी पर आमतौर पर 10% टीडीएस दर लागू होती है.

एनआरआई के लिए नियम एनआरआई सदस्य अपनी शेष राशि का 100% निकाल सकते है लेकिन टीडीएस नियम और औपचारिकताएं लागू होती है. इसलिए अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखे. ट्रैकिंग और समय-सीमा अपने दावे की स्थिति को UAN पोर्टल या UMANG पर ऑनलाइन ट्रैक करे. धनराशि आमतौर पर ऑनलाइन 7 से 20 दिनों के भीतर और ऑफलाइन 15 से 30 दिनों के भीतर जमा हो जाती है.