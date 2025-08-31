Home > देश > IPS Transfer: यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 8 IPS अफसरों का हुआ ट्रांसफर, देखें किसे कहां मिली जिम्मेदारी

UP IPS Transfer List: एसएसएफ के एसपी राहुल भाटी को श्रावस्ती का एसपी, नोएडा के डीसीपी लाखन सिंह यादव को अलीगढ़ 38वीं बटालियन पीएसी का सेनानायक, बागपत के एएसपी/एपी नरेंद्र प्रताप सिंह को शामली का एसपी, नोएडा के एडीसीपी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को पदोन्नति के बाद वहीं का डीसीपी बनाया गया है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 31, 2025 19:24:53 IST

UP IPS Transfer: यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है। इस बार आठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। श्रावस्ती, कानपुर देहात और शामली के पुलिस कप्तान (एसपी) बदले गए हैं। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उनमें शामली के एसपी रामसेवक गौतम, कानपुर देहात के एसपी अरविंद मिश्रा और श्रावस्ती के एसपी घनश्याम शामिल हैं।

श्रावस्ती, कानपुर देहात और शामली के एसपी बदले गए हैं

शामली के एसपी रामसेवक गौतम को एसपी पीटीएस बनाया गया है। कानपुर देहात के एसपी अरविंद मिश्रा को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पुलिस अधीक्षक के पद पर नई तैनाती मिली है। श्रावस्ती के एसपी रहे घनश्याम को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ का एसपी बनाया गया है, जबकि 38वीं बटालियन पीएसी अलीगढ़ की सेनानायक श्रद्धा नरेंद्र पांडे को कानपुर देहात का एसपी बनाया गया है।

एसएसएफ के एसपी राहुल भाटी को श्रावस्ती का एसपी, नोएडा के डीसीपी लाखन सिंह यादव को अलीगढ़ 38वीं बटालियन पीएसी का सेनानायक, बागपत के एएसपी/एपी नरेंद्र प्रताप सिंह को शामली का एसपी, नोएडा के एडीसीपी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को पदोन्नति के बाद वहीं का डीसीपी बनाया गया है।

जल्द आएगी एक और सूची

बताया जा रहा है कि यूपी में आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। हाल ही में कुछ और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। कहा जा रहा है कि जल्द ही आईपीएस तबादलों की एक और लिस्ट जारी होने वाली है। इसमें भी कई जिलों के एसपी को हटाने जाने की चर्चा है। तबादलों की इस चर्चा के बीच लोग सूचियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इसे लेकर तरह-तरह के कयास भी लग रहे हैं।

