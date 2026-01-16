किन धुरंधरों के हाथ में सौंपी गई देश की सुरक्षा की कमान, BSF, ITBP और NIA को मिले नए प्रमुख

Who has been given command of the BSF, ITBP, and NIA, and what degrees do they hold: जनवरी 2026 में हुए प्रशासनिक फेरबदल के मुताबिक, भारत की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों की कमान अनुभवी अधिकारियों को सौंपी गई है. जानकारी के मुताबकि, इन अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता (Degrees) उनके शानदार करियर और विशेषज्ञता के ऊपर पूरी तरह से आधारित है. तो वहीं, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए प्रवीण कुमार को BSF का, शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP का और राकेश अग्रवाल को NIA का नया महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है. हालाँकि, ये सभी अधिकारी उच्च शिक्षित हैं, जिनमें शत्रुजीत कपूर और राकेश अग्रवाल के पास बी.ई./बी.टेक (इंजीनियरिंग) जैसी तकनीकी डिग्रियां हैं, जो आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए सबसे ज्यादा सक्षम हैं.

1. सीमा सुरक्षा बल (BSF)

नाम: प्रवीण कुमार (IPS – 1993 बैच, पश्चिम बंगाल कैडर)

पद: महानिदेशक (DG)

डिग्रियां और शिक्षा: जानकारी के मुताबिक, प्रवीण कुमार एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं. लेकिन, उनकी स्नातक डिग्री का सार्वजनिक रिकॉर्ड उनके आईपीएस प्रोफाइल के अनुसार स्नातक (Graduate) के रूप में दर्ज किया गया है. कई वरिष्ठ अधिकारियों की विशिष्ट विषय की डिग्री गोपनीय या फिर सामान्य प्रशासनिक रिकॉर्ड में केवल ‘Graduate’ या ‘Post Graduate’ ही बताई जाती है.

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

नाम: शत्रुजीत सिंह कपूर (IPS – 1990 बैच, हरियाणा कैडर)

पद: महानिदेशक (DG)

डिग्रियां और शिक्षा: शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं. साथ ही उनके पास बी.टेक (B.Tech) की डिग्री है. दरअसल, वे अपनी तकनीकी समझ और पुलिसिंग में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए ही देशभर में जाने जाते हैं.

3. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)

नाम: राकेश अग्रवाल (IPS – 1994 बैच, हिमाचल प्रदेश कैडर)

पद: महानिदेशक (DG)

डिग्रियां और शिक्षा: तो वहीं, राकेश अग्रवाल के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक (B.Tech in Mechanical Engineering) और प्रबंधन में स्नातकोत्तर (Master’s degree in Management) की डिग्री हासिल है. इसके अलावा वे आतंकवाद विरोधी मामलों और जटिल जांच के विशेषज्ञ भी एक तरह से माने जाते हैं.

भारत सरकार ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए प्रवीण कुमार (BSF), शत्रुजीत सिंह कपूर (ITBP) और राकेश अग्रवाल (NIA) जैसे उच्च शिक्षित और अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण बलों की कमान सौंपी दी है. तो वहीं, बी.टेक और प्रबंधन जैसी तकनीकी जानकारी वाले इन अधिकारियों की नियुक्ति यह दर्शाती है कि भविष्य में सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी जांच में आधुनिक तकनीक और रणनीतिक प्रबंधन पर खास रूप से जोर दिया जाएगा.