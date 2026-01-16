बाप-बेटे की फ्रॉड जोड़ी! मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल मेहुल चोकसी का बेटा, 8 साल बाद ED ने किया बड़ा खुलासा

Money Laundering Case: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ जांच के करीब 8 साल बाद ED ने पहली बार औपचारिक रूप से एक बड़ा दावा कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि उसका बेटा रोहन चोकसी भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में शामिल थे. यह दावा ईडी ने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपने लिखित दलीलों ने किया. इस मामले में आठ सालों में रोहन चोकसी का नाम न किसी FIR में दर्ज किया गया था औऱ न ही सीबीआई या ईडी द्वारा दर्ज किसी भी PMLA केस में उसे आरोपी बनाया था. ई़डी के इस नए बयान के बाद मामले ने एक अलग मोड ले लिया है.

फर्जी कंपनियों का नेटवर्क

ट्रिब्यूनल में दर्ज किए अपनी दलीलों में ईडी ने कहा कि मेहुल चोकसी कई ऐसी कंपनियों का डायरेक्टर था, जो केवल कागजों में मौजूद थी. इन कंपनियों के जरिए फर्जी लेन-देन किया किए जाते थे. असल में किसी तरह की कोई खरीदी–फरोख्त नहीं होती थी. ईडी ने दावा किया कि शेल कंपनियों का उपयोग अपराध से कमाए पैसों को सफेद किया जाता था.

99.99% हिस्सेदारी का लिंक

इस मामले की जांच के मुताबिक, रोहन चोकसी लस्टर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 99.99% के शेयरधारक हैं. जबकि इस कंपनी में मेहुल चौकसी डायरेक्टर हैं. ईडी के मुताबिक, इस कंपनी के जरिए विदेशों में धन की खूब हेराफेरी की गई. एजेंसी ने बताया कि 1,27,500 (लगभग ₹81.6 लाख) राशि Asian Diamond & Jewellery FZE से सिंगापुर की Merlin Luxury Group Pvt Ltd को भेजी गई थी. ईडी ने दावा किया कि यह रकम सीधे तौर पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी. Merlin Luxury Group भी मेहुल चोकसी के नियंत्रण में ही काम किया करती थी. इसे लस्टर इंडस्ट्रीज के जरिए चलाया जाता था. ईडी के मुताबिक, रोहन की इस बिजनेस में प्रमुख हिस्सेदारी थी. इसलिए संपत्तियों की अटैचमेंट से बच नहीं सकता.

मेहुल चोकसी के बेटे पर भी आरोप

ईडी ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज, ट्रांजैक्शन और जांच के संकेत मिल रहा है. रोहन चोकसी भी अपने पिता मेहुल चोकसी के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग में भी सक्रिय था. इस आधार पर ईडी ने रोहन चोकसी से जुड़ी संपत्तियों की अटैचमेंट को जायज बताया है. रोहन चोकसी के खिलाफ अभी तक कोई एकआईआर दर्ज नहीं की गई है और न ही किसी चार्जशीट में नाम शामिल है. इस नए दावे ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एजेंसी अब जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है.