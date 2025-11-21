Kolkata Earthquake: भूकंप से डोली कोलकाता की धरती, घर छोड़कर भागने लगे लोग, देखें Video

Earthquake: एक बार फिर आज तेज भूकंप के झटको से धरती डोल गई है. दरअसल, आज भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में भूकंप आया. बंगाल के कई जिलों में झटके महसूस किए गए. शुक्रवार सुबह बांग्लादेश में भी भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई और यह सुबह 10:08:26 बजे (लोकल टाइम) आया. 10 किलोमीटर की गहराई पर आए इस भूकंप का असर ज़मीन पर ज़्यादा हो सकता है.

भूकंप की तीव्रता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. वहीं भूकंप सुबह 10:10 बजे आया. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई. धरती 17 सेकंड तक हिली. इस भूकंप का केंद्र बांग्लादेश बताया जा रहा है. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. भूकंप 10 km की गहराई पर आया. आपको बता दें कि बंगाल के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. कोलकाता और कई दूसरे जिलों में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए.

पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी भूकंप

पाकिस्तान में सुबह-सुबह तेज़ झटके महसूस किए गए, जिससे कई इलाकों में घबराए हुए लोग अपने घरों से भाग गए. नेशनल सेंटर फ़ॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 थी और इसका केंद्र ज़मीन से लगभग 135 किलोमीटर नीचे था. अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है. अफ़गानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फ़ॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, पहला झटका सुबह 1:59 बजे आया, जिसका केंद्र लगभग 190 किलोमीटर की गहराई पर था. दूसरा, ज़्यादा तेज़ झटका, जिसकी तीव्रता 5.2 थी, पाकिस्तान में सुबह 3:09 बजे महसूस किया गया.