Nikki Murder Case: निक्की भाटी हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, ससुर, जेठ और सास को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Dowry Death Noida: इस मामले में हत्या, गंभीर चोट पहुँचाने और भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 के तहत आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के प्रयास जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Published: August 25, 2025 18:33:48 IST

Greater Noida Dowry Case: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर स्थित ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी हत्याकांड में अदालत ने तीन लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने निक्की के ससुर सतवीर, सास दया और देवर रोहित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने निक्की की सास दया और पति विपिन को रविवार, 24 अगस्त को गिरफ्तार किया था, जबकि उसके देवर रोहित और ससुर सतवीर को सोमवार, 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में ये चार आरोपी हैं। निक्की की हत्या के आरोपियों में से एक, निक्की का पति विपिन अस्पताल में इलाज करा रहा है। माना जा रहा है कि उसके ठीक होते ही उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

इससे पहले NCW (राष्ट्रीय महिला आयोग) ने ग्रेटर नोएडा में 26 वर्षीय निक्की भाटी की कथित दहेज हत्या की खबर का गंभीरता से संज्ञान लिया और यूपी पुलिस से सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की।

एनसीडब्ल्यू ने एक बयान जारी किया

रविवार को जारी एक बयान में, आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा की भी मांग की है। आयोग ने डीजीपी से तीन दिनों के अंदर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। पुलिस के मुताबिक, अब तक निक्की के पति विपिन भाटी, उसके माता-पिता सतवीर और दया, और भाई रोहित को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि विपिन को शनिवार को हिरासत में लिया गया था, हालाँकि जब उसे सबूत इकट्ठा करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते वक्त उसके पैर में गोली लग गई।

निक्की की बहन ने क्या कहा?

कासना थाने में 22 अगस्त को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, निक्की पर कथित तौर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई।

निक्की की बड़ी बहन कंचन, आरोपी रोहित की पत्नी है। उसने घटना का वीडियो बनाया, जिसमें निक्की को बालों से घसीटते और फिर आग की लपटों में घिरा देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसी निक्की को दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहाँ रास्ते में उसकी मौत हो गई।

इस मामले में हत्या, गंभीर चोट पहुँचाने और भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 के तहत आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के प्रयास जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

निक्की के परिवार ने लगाए ये आरोप

निक्की के परिवार का आरोप है कि 2016 में उसकी शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। परिवार के अनुसार, उन्होंने पहले ही एक स्कॉर्पियो एसयूवी, मोटरसाइकिल और सोने के गहने दे दिए थे, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने 36 लाख रुपये नकद और एक लग्जरी कार की मांग की।

